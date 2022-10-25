朔爾茲向習近平示好？德國當局稱部分允許中資購進漢堡港

中國/德國/漢堡港

面對爭議與警告，德國政府擬折中處理，允許中資購進，但減少原有份額。據一位政府消息人士周二表示，德國政府正在考慮允許中國在漢堡一個港口碼頭的有爭議的股份，但將股份減少到24.9%，這是與總理朔爾茲拒絕阻止該交易有關的妥協方案。

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就漢堡港爭議案，德國政府消息人士告訴法新社，有關部委正在 "考慮將漢堡港口碼頭運營的股份限制在24.9%"，而不是中國集團中遠公司最初談判的35%。並說這將是避免最壞情況的 "緊急解決方案"，這位消息人士還說，根據他的說法，"正確的解決方案 "是 "全面禁止 "中資購進。

但這項交易在德國總理府和涉及該文件的六個部委之間存在分歧，包括經濟、內政和國防部。六個部委一致反對這項中資購買交易。

據德國媒體報道，德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）本人曾是漢堡市長，他拒絕阻止這個有爭議的項目，該項目是一年前初步協議的主題。德國政府必須在10月底前將該交易列入內閣議程，以防止該協議被自動認可。消息人士指出，將銷售限制在24.9%將使 "從戰略參與"，即封鎖派的少數人的指控，變為 "簡單的財務參與 "，並成為可能。

朔爾茲為收購開綠燈的決心引起了一些德國政黨的批評，包括社會民主黨與綠黨和自由黨組成的聯盟。

漢堡港是德國最大的商業港口，是僅次於鹿特丹（荷蘭）和安特衛普（比利時）的歐洲第三大港口。中遠公司是中國最大的船東。

據柏林總理府認為，中國人在其他西歐港口的控股權已經存在。安特衛普和鹿特丹等地過去都達成了這樣的協議，這使漢堡在競爭中處於不利地位。

但該中資購進項目的反對者認為，時代已經改變。自俄羅斯入侵烏克蘭以來，歐盟更加強調對關鍵基礎設施的保護。德國一直被批評沒有注意到關於德國對俄羅斯天然氣的過度依賴的警告。

法新社說，歐盟委員會在春季就該計畫向德國政府發出警告，這也為朔爾茨計畫於11月初的中國之行蒙上了一層陰影，這是歐盟國家領導人自2019年底以來首次訪問北京。