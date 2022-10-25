美國制裁李尚福 官方放風任他當防長 港媒稱向美亮劍示威

中共/20大/國防部長/美國

據星島日報今天說，二十大麴終人散，中共領導層名單充滿“驚喜”，中央軍委領導層亦然。最值得關注的是原中央軍委裝備發展部與部長李尚福在軍委委員排名第一，鐵定明年3月將接替魏鳳和擔任國務委員、國防部部長。

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星島日報署名紀曉華今天在中國觀察欄目中說，遭制裁李尚福料任防長向美“示威”。

李尚福是“紅二代”，父親是老紅軍李紹珠，出身軍事航天系統，曾任西昌衛星發射中心主任，長期主管武器裝備，身兼中國載人航天工程總指揮，無論家庭背景、資歷，更上層樓都是應有之義。他還有個身分，是史上首位受美國制裁的解放軍上將。2018年，美國因中國從俄羅斯進口武器，對主管武器工作的李尚福實施制裁。

該報說，眾所周知，中國國防部長最重要職責是從事軍事交流，李尚福擔任防長，無疑是向美“示威”，華府也許會感到被“冒犯”。中美軍事如何交流，怎麼交流，兩國防長要不要見面，變得非常微妙。

星島日報說，如果從整個政治氣候觀察，李尚福升任防長並不令人意外。過去幾年，領袖強調要敢於鬥爭、勇於亮劍，這次二十大報告更是處處“鬥爭”，並將“敢於鬥爭”寫入黨章。據該報說，這種用人標準也展現在外交戰線。有“外交戰狼”之稱的外交部長王毅年近七旬破例進入政治局，身處前線的駐美大使秦剛升任中央委員，都是應對百年未有之大變局。至於鬥爭的主要對象，不言而喻。