美國前戰機飛行員秘密訓練中國飛行員 在澳大利亞被捕

中國/美國/重金聘招前軍機駕駛員

澳大利亞法庭文件和公司記錄顯示，一名在中國工作的前美國軍事飛行員和飛行教官在澳大利亞被捕，並面臨被引渡到美國的風險。近期多國關注中國重金聘招退役軍機飛行員訓練中國飛行員引發的安全問題。媒體指外國飛行員訓練中國飛行員如何戰時打擊外國軍機。

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路透社今天稱獨家報道，在中國工作的前美軍飛行員在澳大利亞被捕，面臨引渡。澳大利亞的法庭記錄顯示，也獲得兩名警方消息人士和涉案美國前飛行員的律師證實，澳大利亞聯邦警察周五在新南威爾士州奧蘭治的鄉村小鎮逮捕了 54 歲的丹尼爾·埃德蒙·杜根Duggan，他於同一天在那裡出庭。

兩名消息人士還稱，他的律師通過視頻會議出現，杜根被拒絕保釋並被帶到附近的巴瑟斯特監獄。

一位未獲授權公開發言的警方消息人士說，杜根是前美國公民，聯邦警察正在根據美國要求在可能的正式引渡程序之前逮捕他。

杜根的下一次出庭將於 11 月在悉尼出庭，以考慮任何保釋申請。美國逮捕令的細節和他面臨的指控都未透露。逮捕發生時，在英國警告數十名前軍事飛行員停止在中國工作，否則將根據新法律以國家安全為由面臨起訴。澳大利亞也在調查有關其一些前戰鬥機飛行員已被接洽到中國工作的報道。

一位航空消息人士告訴路透社，聯邦調查局盯上杜根是因為他在中國工作。他的律師 Nyman, Gibson and Miralis 的 Dennis Miralis 表示他無法就此發表評論。據公司記錄顯示，杜根在美軍服役十年後移居澳大利亞，並創辦了一家名為 Top Gun Tasmania 的公司，聘請前美國和英國軍事飛行員為遊客提供戰鬥機兜風服務。

三名飛行員告訴路透社，杜根還在澳大利亞航展上駕駛過前軍用飛機。

Top Gun Tasmania 的網站稱，Duggan 在美國海軍陸戰隊駕駛鷂式跳躍式噴氣式飛機，並且是一名空戰教官。

消息稱，在出售了 Top Gun Tasmania 後不久，杜根於 2014 年搬到北京。Duggan 的 LinkedIn 資料顯示，他自 2017 年以來一直在中國青島工作，擔任 AVIBIZ Limited 的董事總經理，該公司被描述為“一家專註於快速發展和充滿活力的中國航空業的綜合性航空諮詢公司”。香港公司記錄顯示，AVIBIZ Limited 於 2017 年由澳大利亞護照持有人 Daniel Edmund Duggan 在香港註冊，並於 2020 年解散。

據路透社說，根據澳大利亞與美國的引渡條約，美國政府將有 60 天的時間提出引渡請求。該條約允許引渡澳大利亞公民。