美媒覓尋誰會成為習近平接班人？

中國/接班人

中國領導人習近平決定開啟他作為中共中央總書記的第三個五年任期，這意味着二十大誕生的新一屆政治局常委中沒有潛在接班人。華爾街日報今天問，但再下一屆呢？

廣告 繼續瀏覽後續

據華爾街日報署名Chun Han Wong / Keith Zhai今天報道稱，誰會成為習近平接班人？該報說來看看中共冉冉升起的政治新星。

據該報道，上周六，中共選出了新一屆中央委員會，其中有幾張年輕面孔，他們有機會在下一個10年的領導層周期中晉陞到中共高層，甚至有可能在習近平最終卸任時出任中共最高領導人。

據華爾街日報稱以下是值得關注的五人：

殷勇，53歲

殷勇目前擔任北京市委副書記，掌管北京的金融和商業事務。他曾赴哈佛大學進修。在新一屆中央委員會中，他是具有強大金融背景的委員之一。他曾擔任中國央行副行長，並曾在掌管中國外彙儲備的國家外彙管理局工作了20多年。此外，殷勇有海外工作經驗，曾擔任國家主權財富基金中國投資有限責任公司(China Investment Corp., 簡稱﹕中投公司)新加坡辦事處總經理。分析人士認為，他有可能在不久的將來被任命為中國央行新行長。

鍾紹軍，54歲

鍾紹軍是中國人民解放軍中將，並擔任中央軍委辦公廳主任，該機構直接向習近平彙報工作。這一職務相當於習近平在所有涉及中國人民解放軍事務上的看門人。鍾紹軍自2017年以來在中央軍委任職。在習近平2002年至2007年擔任浙江省委書記期間，鍾紹軍是習近平的私人秘書。

諸葛宇傑，51歲

諸葛宇傑是最年輕的上海市委副書記，他擔任新當選的中共中央政治局常委李強的第一副手。諸葛宇傑從政之前曾在國有企業工作過。

劉洪建，49歲

劉洪建出生於福建省寧德市，在該市工作近20年。習近平曾在1988年至1990年期間擔任寧德地委書記。劉洪建於2021年被提拔為雲南省政法委書記，成為當時最年輕的省委常委。

郭寧寧，52歲

郭寧寧是不多見的出生於20世紀70年代的女性領導人。她是中共為了提拔具有金融專業知識的官員而培養出來的人才。郭寧寧曾在中國銀行香港分行和新加坡分行工作，並曾擔任中國農業銀行副行長。