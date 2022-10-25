習近平獲連任後美國官員回應：對華立場不變

習近平

習近平在中共20大上獲得連任並組建新的政治局常委，美國官員稱，美國不會因此而改變對北京的立場。

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白宮國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）周一表示，美國“保持溝通渠道的開放，包括在最高領導人級別上”。柯比還說：“大家已經聽說過總統先生曾談到可能在下個月在巴厘島20國集團峰會上與習近平主席會晤，相關團隊正在努力促成此事。”柯比說：“依然遺憾的是，中國關閉了那些工作層級的溝通及雙邊接觸。”

柯比沒有回答關於胡錦濤被強迫帶離20大會場事件的質詢。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）周一表示，中共20大閉幕及相關領導層變動“不改變我們對中國的策略”，即在國家安全問題上競爭的同時，在任何可能的領域與中國就全球事務進行合作，包括氣候變化和衛生、禁毒及防核武擴散等。

但美國國會議員對中共政局的新變化表示擔憂。眾議員法倫（Pat Fallon）周一發推說，近期有關習近平鞏固權力、任命親信的報導令人深感憂慮。“我們必須加強印太地區的威懾，並繼續在東南亞進軍。”

參議員沙利文（Dan Sullivan）發推說：中共黨代會已經結束，這對美國價值觀和利益以及和平前景來說都是壞消息。他表示：習近平成為最高領導人，程度甚至超出大多數人的想象。他在中共領導層中插滿了忠誠者，加強了對中國的控制，並獲得了終身權力。他說，中共是本世紀對美國利益、價值觀和繁榮的最大全球威脅，“我們有很多工作要做來對抗它並保持和平。沙利文還提到胡錦濤被公開帶離會場的事件。