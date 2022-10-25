習近平20大絕對掌權後 台灣開70國民主人士研討會

台灣/民主活動人士會議

在中共總書記習近平被再次任命為中國共產黨領導人兩天後，台灣總統蔡英文周二在台灣舉辦的70國民主活動家國際會議上警告說，專制政權帶來的威脅是 "對全世界民主人士的警醒"。

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據法新社說，習近平連任後，台灣接待了來自70個國家的民運人士並召開民主研討會。

台灣一直生活在中國入侵的威脅之下，中國認為台灣是中國領土的一部分。而中國國家主席在第三次當選為共產黨總書記前不久重申，如果有必要，北京將 "永遠不會放棄使用武力"。

台灣總統蔡英文對來自70個國家，包括俄羅斯、烏克蘭和伊朗的約200名官員和活動人士說，台灣人民 "從未在威權干預的挑戰面前退縮（......），並與試圖破壞台灣民主的力量作鬥爭"。

蔡英文以俄羅斯入侵烏克蘭為例說：來自獨裁政權的挑戰是對全世界民主人士的一個重要警醒。

與會者中包括香港持不同政見者羅冠聰，他在2020年逃離香港後首次回到亞洲。

羅冠聰在會議間隙接受法新社採訪時說，"非常清楚"，習近平正在 "積聚 "和 "集中更多的權力"，他並對此擔心 "對世界產生非常不好的影響"。

羅冠聰是香港最知名的民主活動家之一，面臨著在中國領土上破壞國家安全的指控。羅冠聰說，北京的 "一人獨裁 "將變得越來越難以預料。習近平和普京 "把個人的野心看得比國家的穩定更重要。羅冠聰說：“這意味着他們可以通過實際威脅台灣和世界其他地區而採取更危險的行動。”

法新社說，中國是莫斯科的一個重要盟友，中國並沒有譴責俄羅斯在2月份對烏克蘭的入侵，這讓人們擔心中國可能對台灣採取同樣的做法，試圖吞併台灣。