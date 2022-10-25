胡錦濤遭架離 誰才是幕後策畫？

中國/中共20大/胡錦濤

據台媒今天報道稱，中國二十大閉幕會議上，前中國領導人胡錦濤突然被人強行帶離會場，引發各界關注。觀察人士認為此次事件能為外人所知是中共當局有意為之，而王滬寧則可能是此次事件的謀畫人。

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據新頭殼署名王浩翔引述消息報道稱， 10 月 22 日中共二十大閉幕會上，胡錦濤在會議期間遭人攙扶離開會場，該影片片段日前已在網絡上引發熱烈議論，外界普遍認為胡錦濤此次是非自願的離場。對此，中國《新華社》官方推特則聲明，胡錦濤是因“身體不適”而離開，並表明他現在已經“好多了”。

據評論人士蔡慎坤 23 日於推特發表解讀，認為王滬寧是這次事件的主使者。事發當下，政治局常委栗戰書在胡遭帶走前站起身想說話，卻遭到旁邊的王滬寧伸手示意制止了。蔡慎坤寫道：“王滬寧是這場醜劇的策畫人，深知習近平當眾羞辱胡錦濤是殺雞儆猴，在黨內樹立絕對的權威！”

該報引述台灣國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲認為，本次事件的曝光並非意外，而是中共主動安排向國際社會釋放的訊息，他說：“首先，中共以往的這一種類似的情節，是不可能會讓記者拍到的。第二，這個片段是在攝影機進場之後，然後才開始表演的。”更直言胡錦濤“好慘”，首次被拉起身後原先想坐回原位，卻立刻被攙扶離場。

中共二十大被認為是習近平藉連任進一步鞏固和提升權力的會議。蘇紫雲也表示，這次事件也是對黨內其他派系的一種警告，表示即便是國家前領導人，只要有不同意見都會被公開拉出會場。並表示對習近平而言，下個五年的任期，將會以穩固個人勢力為最優先。

據新頭殼該報道，王滬寧歷任江澤民、胡錦濤和習近平三朝帝師的中共第一智囊。現年 63 歲的王滬寧是山東萊州人，在上海出生、成長、受教育，懂法語，少年得志，40 歲不到已是復旦大學法學院院長，既是國際政治專家，也是法學碩士，深得中共第三代領導人江澤民的賞識，外界視之為上海幫人馬。1995 年在吳邦國、曾慶紅的力薦下，王滬寧由江澤民欽點進京，出任中共中央政策研究室政治組組長，後升至研究室副主任，為江包裝推出“三個代表”，成為江思想的核心。

江澤民退位後胡錦濤主政，王滬寧續受賞識，升任研究室主任，成為中南海首席智囊，是胡錦濤“科學發展觀”的重要推手。2012 年習近平上台後，王滬寧持續受重任，習近平的“中國夢”、“習思想”理論均是其策畫。習近平國內考察、出國外訪，王滬寧都陪同左右，顯示無論內政、外交，王滬寧的地位都舉足輕重。