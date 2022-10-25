華日稱習家軍為習的夢之隊 但指市場擔憂合情合理

中國/經濟

中國領導人習近平周末揭開了一個完全排除了競爭對手的新領導陣容，展現出他對權力的掌控。華爾街日報說，市場周一以暴跌做出回應，這種反應恐怕是合理的。

廣告 繼續瀏覽後續

據華爾街日報署名Nathaniel Taplin今天稱，面對習近平的“夢之隊”，市場擔憂合情合理。

該報說，習近平如此鞏固最高權力讓市場感到意外，儘管《華爾街日報》(The Wall Street Journal)上周在報道中已預測他將對中國最高權力機構——政治局常委會展開大洗牌。中國周一上午發布的第三季度經濟數據也許並非當日市場大跌的主要原因，特別是考慮到3.9%的增長率實際上已經超出多數經濟學家的預期。這份數據原本應在上周發布，但後來被推遲，且沒有解釋原因。

經過這次改組，幾個被認為更親近市場的關鍵人物被排除在核心圈子之外，其中包括現任總理李克強和原中共廣東省委書記汪洋。上海市委書記、習近平的親信李強似乎有望成為中國下一任總理，意味着他將掌控政府官僚機構，儘管他對今年春天上海災難性的疫情封控的處理方式引發了爭議。

副總理胡春華曾被認為是總理的潛在人選，他屬於共青團派，李克強和前最高領導人胡錦濤也被認為屬於這一派系。胡春華之前的晉陞可能意味着黨內對習近平的施政尚有阻力，而這一次胡春華不僅沒能進入政治局常委會，更是被擠出了由24人組成的政治局委員會，表明其地位被嚴重削弱。

周一市場反應的一個突出之處在於下跌的廣泛性。在習近平去年發動的整頓行動中成為重點靶子的互聯網科技公司不出所料地下跌，阿里巴巴集團控股有限公司(Alibaba Group Holding Limited, 9988.HK, 簡稱：阿里巴巴)和騰訊控股有限公司均下挫11%。

據該報道，但即便是習近平政府青睞的一些國有企業的股價也出現下滑，例如，中國領先的芯片製造公司中芯國際集成電路製造有限公司和電池龍頭企業寧德時代新能源科技股份有限公司分別下跌了3.6%和2.2%。在高盛(Goldman Sachs)“小巨人”投資組合中排名前十的股票中，只有三隻股票勉強上漲。這個投資組合包含了高盛選定的半導體和特種化學品等熱門行業的中小市值中國公司。

這種市場表現或許可以解釋為，習近平在跟西方的關係問題上持不妥協的立場，這雖然意味着某些行業可能因為符合國家自給自足的戰略而獲得更多金融支持，但也可能因此面臨西方更嚴厲的限制，比如拜登政府在10月中旬推出的旨在遏制中國芯片製造公司的限制措施。另一種解釋是，習近平進一步集中權力和他所偏愛的政策對未來的整體增長非常不利，即便是受政府青睞的行業從長遠來看也前途黯淡。

針對後一種解釋，基本上有兩種擔心。首先，習近平主政下的中國經濟已重新向政府主導模式傾斜，生產力增長已經減弱。第二個擔心是，當習近平的政策有過火的傾向時，制衡他的力量將進一步減少，願意直言其施政過失的下屬也會更少。

華爾街日報說，顯然，周末的高層換血意味着習近平牢牢掌控權柄。市場感到緊張是合情合理的，只是政府對市場的反應恐怕不會像過去那麼在乎。

該報道原文鏈接：https://cn.wsj.com/articles/%E9%9D%A2%E5%AF%B9%E4%B9%A0%E8%BF%91%E5%B9%B3%E7%9A%84-%E6%A2%A6%E4%B9%8B%E9%98%9F-%E5%B8%82%E5%9C%BA%E6%8B%85%E5%BF%A7%E5%90%88%E6%83%85%E5%90%88%E7%90%86-11666673408