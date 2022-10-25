20大後 越南阮富仲或趕在德國朔爾茲之前訪問中國

越南/中國

越南政府今天宣布，越南執政的共產黨總書記阮富仲將於下周應中國國家主席習近平的邀請訪問中國，路透社說，這是這位年邁的越南領導人罕見的海外之行。而德國聯邦政府發言人赫伯斯特萊特昨天表示，德國總理朔爾茨總理將於11月初訪問中國。輿論指越南領導人將成為中共20大結束後第一位前往北京訪問的外國領導人，此前，朔爾茲被指是第一個20大後到訪中國的外國領導人。

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據路透社今天報道稱，越南共產黨總書記下周將訪問中國，會見中國國家主席習近平。

越南官方說，政府表示，阮富仲的北京之行將於 10 月 30 日至 11 月 2 日進行，但未作詳細說明。中國官方媒體周二也報道了這一消息。

78歲的阮富仲周日向習近平致信，祝賀習近平打破先例的第三個黨總書記任期，表示希望“進一步加強政治互信，為兩國關係未來發展指明大方向”。

中國是越南最大的貿易夥伴，也是其快速增長的經濟的主要進口來源，包括其關鍵製造業的原材料和機械。

根據越南官方數據，今年前 9 個月雙邊貿易額較上年同期增長 10.2% 至 1323.8 億美元，其中近 70% 是對越南的進口。

該報道稱，儘管這兩個鄰國長期以來一直存在不信任和領土爭端，包括在南中國海的島嶼和水域問題上，但他們的共產黨官方關係仍然密切。

路透社說，越南和中國是世界上最後五個共產黨統治的國家之一，此外還有古巴、老撾和朝鮮。

德國總理朔爾茲預計可能在阮富仲之後訪問中國。消息說，朔爾茲此行中國受到質疑。德國官方透露，由於中國的新冠清零政策非常複雜，朔爾茲訪華的行程將會非常短暫，且不會在北京過夜。