20大非習派滅團派 官媒夜稱高風亮節主動提退

中共/20大/團派

中共新一屆中央政治局常委名單儘是習家軍，新華社發表長文稱新一屆中央領導機構醞釀人選和徵求意見時，一些黨和國家領導同志以黨和人民利益為重，“主動表示退下來”，展現出高風亮節。

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據中央社今天報道稱，20大非習派滅頂，按新華社稱是一些領導同志主動提退。中共20大開局，新一屆領導班子23日出爐，中共總書記習近平人馬大獲全勝，全面掌控常委，而李克強、汪洋2位未滿67歲的常委則退任，另“團派”出身的副總理胡春華不但未如預測的“入常”，更未連任政治局委員， 有分析以“滅團”來形容境遇。

此外20大也打破或改變 “七上八下”（67歲續任、68歲離任）、女性入局保障名額、政治局委員人數等潛規則。

官方新華社24日晚間發表“黨的新一屆中央領導機構產生紀實”長文，美化中國新領導班子經集體認可，以及是前在位高層主動要退。這篇長文指今年年初開始，習近平就如何醞釀產生新一屆中央領導機構人選問題，認真聽取了中央政治局常委同志的意見，依照相關原則，中央還提出了推薦人選應具備的條件，即政治堅定、對黨忠誠，政治判斷力、政治領悟力等等。文章指，習近平強調，中央領導機構人選醞釀，要把“政治標準”放在首位，嚴把政治觀，把牢廉潔底線。

長文以兩個集體形容新一屆中央領導班子，表示“是一個素質優良、結構合理，適應黨和國家事業長遠發展需要的領導集體”及“是一個承前啟後、繼往開來，引領中華民族走向偉大復興的領導集體”。其中，11名同志是由19屆中央政治局委員繼續提名、2名同志是轉任提名，另11名同志是新提拔。

另在承前啟後方面，文章稱一批德才兼備、年富力強的領導幹部進入新一屆中央領導機構，充分反映了黨的事業後繼有人、興旺發達。且在新一屆中央領導機構醞釀人選和徵求意見時，一些黨和國家領導同志以黨和人民利益為重，以對國家發展和民族覆興高度負責的精神，“主動表示退下來”，讓相對年輕的同志上來，表現出了共產黨人的寬闊胸懷和高風亮節。