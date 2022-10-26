彭博：中國預算赤字達歷史新高

中國/經濟

法新社報道，根據彭博社對官方數據的分析，在房地產危機和提振經濟的財政措施的推動下，今年前九個月中國各級政府財政預算赤字達到了7.16萬億元人民幣（9800億美元）的歷史最高水平。

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根據中國財政部周二公布的數據分析，1月至9月期間，赤字為7.16萬億元，幾乎是去年同期2.6萬億元赤字的三倍。該部表示，1月至9月期間，政府收入下降了6.6%，至15.3萬億元，原因是當局給公司減稅以促進經濟。目前政府專註於基礎設施促進增長和創造就業機會，支出增長了6.2%，達到19.04萬億元。

周一，比預定的時間推遲後近一周， 20屆一中全會後在習近平領導的新政治局常委亮相後一天公布的官方數據顯示，儘管有新冠疫情嚴格封控管理，但中國第三季度的經濟增長仍回升至同比3.9%。但習近平親信組成的中國最高領導班子讓市場感到擔憂，香港股市應聲災難性大跌超過6%。

法新社稱， 北京已將今年的增長目標設定為5.5%左右，但許多分析家現在認為這是不可能實現的。中國正面臨著房地產行業的危機，該行業與建築業占其國內生產總值的四分之一。 10月份，二手房價格下降幅度為2014年以來最大。

英國凱投宏觀分析師朱利安·埃文斯(Julian Evans)在一份說明中表示：“中國房地產市場仍處於下行趨勢，預計全球需求將繼續下降，而人民幣疲軟限制了央行提供政策支持的能力。

與許多選擇與病毒共存並取消限制的國家相反，中國繼續奉行清零政策。家庭消費也受到反覆封鎖和旅行限制的影響。

法新社報道引述野村銀行首席經濟學家陸挺表示：“沒有明顯跡象表明新冠清零政策真正放鬆了。”他指出，本周至少在28個中國城市中，有 2.07 億人處於不同程度的封鎖狀態。他認為中國經濟復蘇沒有真正的動力。