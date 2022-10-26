德國政府批准中資有限度入股漢堡港 股權低於25%

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德國政府周三批准中資有限度入股漢堡港，同意中國航運巨頭中國遠洋運輸公司取得"比計畫中較小"不到25%股權，以平息對該項目的反對聲浪。

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法新社報道，德國經濟部周三在聲明中指出，朔爾茨政府達成妥協，同意中國國有企業中國遠洋運輸公司將可收購經營漢堡港（Hamburg）的漢堡港口與物流公司（HHLA）持有的托勒奧特（Tollerort）貨櫃碼頭"低於25%"的股權，而不是最初的 35%。

聲明稱："部分禁止原因在於存在對公共秩序和安全的威脅。"

消息稱，這一妥協方案獲得德國部長理事會的認可，旨在平息對德國國內及歐盟對德國總理朔爾茨"支持中國投資"的批評。

朔爾茨的一位發言人霍夫曼周三在例行新聞發布會上表示，"朔爾茨總理確信，(中資集團）這一比例的參與不會造成(德國）任何的戰略依賴。

法新社說，德國政府決定有條件允中資入股漢堡港後，朔爾茨將於下周前往中國訪問，這將是2019年11月以來歐洲領導人對中國首次正式訪問。

中國遠洋運輸公司原本計畫買下托勒奧特貨櫃碼頭35%股權。如果本周沒有達成妥協解決方案，交易將自動生效。

至關重要基礎設施可能落入外資手中，引發關切。業務量居歐洲第3的托勒奧特貨櫃碼頭何去何從，在朔爾茨聯合政府內部也引發爭論分歧。

雖然前漢堡巿長朔爾茨支持這項交易案，一再強調對中國堅實貿易關係的重要性，但執政聯盟夥伴綠黨（Greens）和自由民主黨（FDP）以安全風險為由，傾向否決本案。

在過度依賴俄羅斯能源而蒙受嚴重衝擊後，許多德國人也擔心經濟上會太依賴中國。包括經濟、國防和外交部在內的6個部會都反對本案。

消息人士告訴法新社，歐盟委員會也對本案持保留態度。

德國經濟部指出，同意降低出售持股比例到24.9%，從而使得中國遠洋運輸公司沒有投票權，"將此一收購縮減為純粹財務參與"。

儘管如此，綠黨國會議員、國會歐洲事務委員會主席何懷特（Anton Hofreiter）仍認為，對收購案亮綠燈是錯誤決定。

他告訴馮克媒體集團（Funke Mediengruppe）："朔爾茨所謂本案純粹是商業計畫的主張，很不幸地令人聯想起他針對俄羅斯和北溪天然氣管線的說法。這種態度充其量就是天真，我們對中國必須抱持務實觀點。"

中國現在對這項交易的進展表示歡迎，並指責反對聲浪為"炒作"。中國外交部發言人汪文斌周三說："合作是互惠互利的，我們希望有關方面理性看待中德務實合作，停止無端炒作。"