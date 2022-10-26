香港公務員棄「政治中立」 增護國家主權 學者憂損程序公正

香港/政治

面對建制派指責部分公務員在2019年反修例運動中的不作為，港府明年起將刪除《公務員守則》中的「政治中立」一詞，主責官員強調，公務員必須盡忠職守，不能以政治中立為借口而不執行政府工作。中文大學政治學者蔡子強認為，刪詞是要求公務員配合政府，憂慮這會引起公務員對不同政治團體可能未能一視同仁對待的程序公正問題。

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「政治中立」自上世紀八十年代便已掛在港英政府官員口中，香港1997年回歸後，仍是18萬公務員的核心價值，不同的公務員事務局長均曾在立法會有所闡釋，例如前公務員事務局長俞宗怡07年時便曾指出，政治中立是政府一直信守的核心價值，在政治環境不斷轉變的情況下，這核心價值只會變得更為重要。而「政治中立」這基本信念亦繼續在2009年發出的現行《公務員守則》中訂明，全體公務員均須遵守。

不過，警隊工會在2019年的社會抗爭運動中不時發表言論，被指有違政治中立；其後是共他公務員工會亦就政治事件表態。與此同時，亦有建制派不滿公務員團體不表態支持政府，甚至把政策成效不彰歸咎於公務員未有儘力配合。

公務員事務局長楊何蓓茵昨(25日)在立法會一個委員會的政策簡報會上，被由前保安局長轉為議員的黎棟國問及如何解釋公務員「政治中立」以消除偏見時響應說，不會再說或使用該名詞，會在新的《公務員守則》中指出，公務員辦事必須要不偏不倚，不受其個人政治取向和信念影響，強調：「『政治中立』也不可以作為一個借口，不去執行政府整體決定了的工作。」她續指，現時公務員團隊中，除了少數職位，其餘均容許公務員加入政黨，但不能因此而影響處事的公平公正。

她又說，預計明年第一季會發出更新的《公務員守則》草擬版本，諮詢一眾公務員團體，當中會因應近年事件及國際形勢突顯「愛國者治港」的重要性，列明公務員需具備維護國家主權、安全和發展利益的意識，並具盡忠職守等條件。

網台D100新聞節目主持人梁家權今早在節目上指出，中國共產黨過去是忌諱，前特首梁振英和前立法會主席曾鈺成被質問是否黨員時均否認或迴避作答，現在刪除政治中立，是否意呼公務員可正式招攬中共黨員？《基本法》中對特首沒有政黨背景的條件是否要廢除，均值得關注。

另一方面，港府又加強對公務員的賞罰，對特首李家超在施政報告中建議的「行政長官表揚榜」，楊何蓓茵表示，將於明年第二季推出，每三至六個月表揚具示範作用的事件、團隊或人員，但不會仍出金錢獎賞；並對表現欠佳者督導輔助，無改善則終止聘用。

她提到，上一個財政年度有52名公務員因違反紀律被免職，在此之前的五個財政年度則有17名公務員因表現欠佳而被當局展開跟進程序，結果，當中10人因持續表現不佳而被勒令離開政府，3人有改善留任，4人仍在處理中。