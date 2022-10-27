布林肯強調北京改變台海現狀意在加速統一時間表

兩岸關係

美國國務卿安東尼·布林肯10月26日表示，在台灣問題上，是北京正在改變台灣長期以來維持不變的地位，再度強調北京有意加速統一台灣的時間表

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美國國務卿布林肯在針對習近平連任發表的聲明中特彆強調美國只承認一個中國，但承諾向台灣提供武器以此政策來維持台海現狀，但是，這種現狀正在發生轉變。布林肯在接受彭博新聞社採訪時表示："改變現狀是北京政府的決定，北京認為現狀不再是可以接受的，他們希望向前邁進，加速統一進程"。

布林肯指出，北京已經決定 "使台灣處境艱難，希望以此來加速統一"。

布林肯還補充說，中國對台灣的壓力 "不僅應引起美國的關注，而且應引起該地區和全世界所有國家的關注"，他以台灣在半導體行業日益重要的經濟地位的為例警告說："如果台灣的半導體生產因此而被破壞，它將對全球經濟產生深遠的影響。

台灣外長10月26日也表示，在習近平連任加強對權力的控制後，中國將加倍努力爭取台灣剩餘的支持者，北京必將加強對與台灣保持邦交關係的14個國家施加壓力，他說，台灣在當地的大使館與代表團都處於高度戒備狀態。

二十大新名單出台之後，多位觀察人士指出，習近平突然破規格提升任命具有台海事務經驗的軍事指揮官何衛東擔任中共中央軍事委員會兩名副主席之一。彰顯習近平加速統一台灣的意圖。