白宮 ：拜登無意在G20峰會上會晤普京

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美國白宮周四表示，美國總統拜登11月出席在印尼巴厘島舉行的二十國集團領導人峰會時"無意"會晤俄羅斯總統普京。俄羅斯總統普京認為，全球要面對自二戰結束以來最危險的十年。普京並稱中國為"親密朋友"。

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法新社消息，美國白宮國家安全委員會發言人約翰∙柯比周四表示，拜登"沒有任何意願與普京坐下來（舉行會談）。羅斯警告西方：商業衛星或成合法打擊目標

拜登此前也曾表示，他沒有計畫在印尼巴厘島G20峰會上與普京會面。至於普京是否會參加峰會仍尚未確定。

另外，針對俄羅斯高官放話稱，西方國家如果持續介入烏克蘭戰爭，其商業衛星將淪為俄羅斯的合法攻擊目標，美國白宮國家安全委員會發言人柯比周四表示，任何針對美國基礎建設的行為，美方會有所回應。

柯比還說，公開資料顯示，俄羅斯一直企圖取得反衛星科技。

同日稍早，俄羅斯外交部防擴散與軍備控制司副司長伏隆佐夫（Konstantin Vorontsov）表示，美國及其盟友正試圖透過太空"落實西方霸權"，利用衛星幫助烏克蘭作戰之舉是"極其危險的趨勢"；他說，如果持續如此，這些西方商業衛星將被視為俄羅斯的合法打擊目標。

另據報道，俄羅斯總統普京周四在莫斯科瓦爾代討論俱樂部的講話中表示，全球要面對自二戰結束以來最危險的十年。

普京出席瓦爾代論壇並且發言表示，西方獨霸世界事務的時代正在結束，單極世界正成為過去。普京說，人類處於歷史門檻前，前面或許是二戰結束後最可怕、最不可預測但同時也是重要的十年。普京又指，西方國家在烏克蘭挑動戰爭，進行危險、血腥及骯髒的遊戲，觸發全球混亂。普京重申，俄羅斯並沒有挑戰西方精英，只是在捍衛存在的權利。

普京在論壇上還談及中國，指視中國為"親密朋友"。