香港-中國
美國務院發言人與國會議員齊聲譴責香港法院對黎智英的虛假審判
發表時間：
香港前壹傳媒創辦人黎智英及行政總監黃偉強被指違反《蘋果日報》大樓租賃契約，周二被香港法院判欺詐罪成立。美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）周三表示，美國譴責香港法院對民主活動人士黎智英的判決，指其是“虛假的”欺詐指控。
廣告
普萊斯在國務院聲明中：對中共“加大力度利用《香港國安法》來壓制獨立媒體、壓制不同意見以及扼殺言論自由”深感關切。他表示，香港當局對這一非《國安法》案件實施了按照《國安法》更嚴格法律程序，這破壞了《中英聯合聲明》的規定——即中方有維護香港高度自治、保護民眾權利和自由的義務。
普萊斯指出：“扼殺新聞自由、限制信息自由流通等行為，破壞了香港的民主制度，損害了香港作為商業和金融中心的信譽。”
周三，美國國會參議院外交關係委員會首席共和黨議員里施（Sen. Jim Risch）率領15位兩黨議員發表聯合聲明，嚴厲批評香港法院裁定前壹傳媒創辦人黎智英欺詐罪名成立是“虛假審判和定罪”。議員們說：“中國共產黨利用虛假的欺詐指控來詆毀黎智英的聲譽，並為12月另一場虛假的國安法審判來尋找理由。”
議員們稱讚“黎智英是一個正直和有品格的人，是一位新聞自由和民主的強力倡導者，一位忠誠的丈夫和父親，和一位辛勤工作的創業家。”
議員們表示：“我們沒有遺忘香港人、黎智英先生和其他許多香港政治犯的困境。國際社會都在仔細關注黎智英先生所謂的‘欺詐罪’的判決和接下來的國安法審判。”
現年74歲的黎智英在2020年8月遭香港當局逮捕後，目前正為與2019年反送中抗議有關的罪名而被判處的20個月監禁服刑。周二再被判兩項欺詐罪，刑期恐再次延長。