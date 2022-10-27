美國務院發言人與國會議員齊聲譴責香港法院對黎智英的虛假審判

香港-中國

2020年9月15日，黎智英抵達香港的一個法庭。2022年10月25日，支持民主的香港蘋果日報創始人被裁定與違反租約有關的兩項欺詐指控罪名成立，這是一系列起訴中的最新一起。

香港前壹傳媒創辦人黎智英及行政總監黃偉強被指違反《蘋果日報》大樓租賃契約，周二被香港法院判欺詐罪成立。美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）周三表示，美國譴責香港法院對民主活動人士黎智英的判決，指其是“虛假的”欺詐指控。

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普萊斯在國務院聲明中：對中共“加大力度利用《香港國安法》來壓制獨立媒體、壓制不同意見以及扼殺言論自由”深感關切。他表示，香港當局對這一非《國安法》案件實施了按照《國安法》更嚴格法律程序，這破壞了《中英聯合聲明》的規定——即中方有維護香港高度自治、保護民眾權利和自由的義務。

普萊斯指出：“扼殺新聞自由、限制信息自由流通等行為，破壞了香港的民主制度，損害了香港作為商業和金融中心的信譽。”

周三，美國國會參議院外交關係委員會首席共和黨議員里施（Sen. Jim Risch）率領15位兩黨議員發表聯合聲明，嚴厲批評香港法院裁定前壹傳媒創辦人黎智英欺詐罪名成立是“虛假審判和定罪”。議員們說：“中國共產黨利用虛假的欺詐指控來詆毀黎智英的聲譽，並為12月另一場虛假的國安法審判來尋找理由。”

議員們稱讚“黎智英是一個正直和有品格的人，是一位新聞自由和民主的強力倡導者，一位忠誠的丈夫和父親，和一位辛勤工作的創業家。”

議員們表示：“我們沒有遺忘香港人、黎智英先生和其他許多香港政治犯的困境。國際社會都在仔細關注黎智英先生所謂的‘欺詐罪’的判決和接下來的國安法審判。”

現年74歲的黎智英在2020年8月遭香港當局逮捕後，目前正為與2019年反送中抗議有關的罪名而被判處的20個月監禁服刑。周二再被判兩項欺詐罪，刑期恐再次延長。