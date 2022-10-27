美國最新國防戰略報告指中國是頭號安全威脅

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美國國防部周四(10月27日）公布新的國防戰略報告稱，俄羅斯出兵烏克蘭形成"嚴重威脅"，但中國在未來數十年對美國國家安全構成最根本的威脅，這份為美軍未來制定戰略的報告並稱，北京的威脅將決定美軍如果應對未來。

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法新社消息，美國國防部長奧斯汀周四在向媒體介紹新的國防戰略時表示，"北京是唯一想要改變國際秩序，且越來越具有改變國際秩序手段的競爭對手”。

奧斯汀並表示，“與中國不同，俄羅斯從長遠來看不會對美國構成系統性威脅，但俄羅斯目前直接威脅到美國的利益及價值觀"。

法新社稱，在美國日益擔心中國正加快統一台灣時間表之際，周四發布的新國防戰略報告論及北京對台灣的壓力。報告稱，“中國對台灣日益越來越強勢的"文攻武嚇"正在破壞穩定，並有可能引起誤判，從而威脅到台海的和平與穩定。”這份長達20頁的報告，其較長的一個版本在數月前被送交美國國會列為國防機密。

不過，美國國防部指出，“與中國的衝突既非不可避免的，也不是可取的”，美國同時需要努力阻止北京在關鍵領域取得優勢，並認為中國正損害美國在印太地區的盟友，並運用其持續增長的軍事力量威嚇鄰邦。

在報告公開前，一名美國國防高層官員表示，這份報告反映美國首次同時面對兩大核武競爭對手中俄的挑戰。報告認為，對美國而言，俄羅斯仍是嚴重的威脅，但中國則是在未來數十年的最重要的戰略競爭對手，因此提出美國需要增加在先進科技的研究和發展，包括超音速、網絡、人工智能和定向能量等，同時國防部也需改變其策略，以吸引技術人員加入。

另外報告提到，中俄在超音速導彈技術上迅速發展，而且提升擊落或改變衛星軌道的水平，所以美國已加快推出應對威脅，建立低軌道衛星帶，加快偵測超音速導彈，同時假設有美國衛星遇襲時，衛星帶其它設施仍可運作。

不過，這份報告也明確指出，美國“只會在極端情況下考慮使用核武器來捍衛美國及其盟國和合作夥伴的切身利益”。美國新戰略稱， “俄羅斯對烏克蘭的入侵突顯出，在競爭日益激烈和不穩定的地緣政治背景下，核危險仍然存在並且可能惡化”。美國國防部稱，“朝鮮對美國或其盟國和夥伴的任何核攻擊都是不可接受的，並將導致這個政權的終結。”