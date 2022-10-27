習近平是如何完成政變的

觀察中共二十大

2022年10月23日，中共政治局新一屆常委到達人民大會堂，從前到後，總書記習近平、李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥和李希到達北京的人民大會堂。在習近平於2022年10月23日授予自己第三個五年任期後，世界面臨著與中國在貿易、安全和人權方面更加緊張的前景。

傳統的宮廷政變都是突如其來的，習近平是否在中共二十大發動了一場政變？提出這個問題似乎有點離奇，因為絕大多數觀察者早就料到習近平要自我接班，結果亦一如所料？

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問題在於，習近平本應到點下車沒有下車，不但沒有下車，用『北京之春』胡平的表述，黨天下已變成習天下，這種變化對建政70餘年的中共是也是不可思議的! 法國塞爾奇-巴黎大學教授張倫則認為，20大權力格局顛覆性的變化帶有政變性質。

這一切是怎麼發生的？今日習近平，已非當年在河北正定縣當縣委書記，母親出面說情陞官而不得的習近平，亦非身為浙江省委書記，畏懼江澤民，對毛澤東前秘書李銳謙卑地表示“你可以打擦邊球，我哪敢啊”的習近平，更不是諸多網絡流傳照片上對胡錦濤畢恭畢敬的那個習近平。

二十大完成政變，習近平準備了十年。十八大，習登台，打出反腐旗號逐漸掃平對手，十九大開始顛覆中共自鄧小平以來確定的以廢除領導人終身製為核心的“政制”，包括最高領導人任期兩屆，每屆五年，任期不超過十年；隔代指定接班人；七上八下，集體領導等一系列成文不成文的黨規。習在19大召開前幾個月把胡溫時期隔代指定的被認為是接班總理的孫政才拉下馬，十九大，習近平沒有隔代指定接班人。習當時沒有走得更遠，另一位被胡錦濤指定，應在二十大接班總書記的胡春華連任政治局委員。

至於不成文的七上八下，習近平也沒有真正廢除，最典型的例子是為其策畫、全力輔佐其以反腐清洗擋路的高級官員的王岐山未能續任常委，作為酬謝，習給了王岐山國家副主席的名號，以及“第八常委”的虛榮。

『北京之春』榮譽總編胡平分析，王立軍事件、令計畫兒子車禍事件給習近平高層反腐提供了前所未有的契機，鄧南巡後中共以腐敗的方式來推動經濟改革為習清洗高官提供了極大的便利，反腐堵住了所有官員的嘴，扶其上馬的江曾最早嘗到自己的勢力遭習近平排斥的滋味，自視出身可與習近平平視的紅二代，太子黨一個一個跟着出局，團派開始大滑坡，二十大終於遭到“團滅”。

反貪順利，集權順利，大權在握，膽大包天，為了讓“政變”名正言順，習近平於2018年突然發動修憲，廢除國家主席任期制，為終身執政鋪路。

與此同時，習近平加速把黨天下變成習天下的進程，開啟神話自己的進程，把王滬寧創造的累贅不堪的16字習思想寫入黨章，“兩個維護”成為衡量是否忠於習近平的利器，梁家河神話成為沒有任何革命機會的習近平早期革命的象徵。

習近平的權力壯大到在20大政治報告中可以公然譴責胡錦濤乃至江澤民等前任對黨帶來的“損失”，大談自己十年來尤其近五年來取得的“里程碑”般的成就。卻把自己尤其近五年的重大失誤、給國家和人民造成的重大損失的防疫，清零，給中國國家形象造成重大損害的戰狼外交洗白。

習近平衡量官員能力的尺度在於他們是否忠誠堅定地貫徹他的意志。在奧米克戎病毒危害程度極低，世界各國普遍開放疫情管理的形勢下，中國的清零以及為實現清零而採取的封城甚至封省措施，已經不是官方報表上極少人死亡的數字遊戲，而是測量官員是否堅定不移跟習走的政治試題，上海市委書記李強，北京市委書記蔡奇，廣東省委書記李希充分地把握和理解了習近平“堅決清零不動搖”的含義：堅決執行習的指示不動搖。

中國外長王毅對習近平要如何處理對外關係心領神會，跟西方“堅決鬥爭”，粗言鄙語，不在話下，中國外交官們甚至不肯用外交辭令裝潢門面，從外交部發言人到外交部長，以最粗鄙最惡毒的語言進行“偉大鬥爭”，王毅終於“達標”，69歲入局。

中共黨內所有被視為溫和派的，可能具有改革意識的人物，被習近平各個擊破，在習近平清零嚴酷到不顧國計民生背景下出面救經濟從而找到一點生存空間的李克強，華爾街日報曾指“李克強走出習近平陰影，努力修復中國經濟”，然而李和汪洋二十大告退宣示經濟救國派一類溫和勢力的慘敗。

如果說被一些觀察家譏諷為“舐痔派”的李鴻忠、蔡奇、李強，陳敏爾、王小洪等人，以習近平的生存為自己的生存，那麼，還對改革至少是經濟改革殘存希望，至少希望中國經濟不要與世界脫鉤、中國不要遠離世界文明的一派由於自身的軟弱和苟且，加之體制的嚴酷，從另一方面參與培植了習近平永久執政的土壤。

如果說鄧小平還顧忌陳雲等元老的力量，江澤民還不敢違背鄧的隔代指定，胡錦濤在江的陰影下執政，習近平則可以公然藐視自己的前任。去年底，大張旗鼓推出為自己樹碑立傳的所謂第三個“歷史”決議，從那個時候起，習近平的政變框架已經差不多完成。

如此，中共二十大本應是習近平登上絕頂傲視群雄的盛大慶典。根據新華社中共20大代表誕生記和中央機構誕生記，代表都經過精心挑選，甚至習近平親自面談，曾經靠“海選”得利的習近平反對海選，一切都在掌控之中。

不到七上八下年齡限定年限的李克強汪洋退出，新華社稱“一些黨和國家領導人以黨和人民利益為重，主動表示退下來，“展現出高風亮節”。”胡平分析，“李克強汪洋主動提出退下的可能性也是存在的……如果習近平表現出他要讓他的親信擔任包括總理在內的重要職務，那很明白就是趕你走路。還不如自己提出來退，否則很被動。”

最殘忍的莫過於本應在20大繼任總書記的胡春華的下場，胡的全部錯誤就是不幸被胡錦濤隔代指定為接班人，習近平讓他慢慢煎熬，讓他進入中央委員會，就在世人還在懷疑他是否進入常委會的時候，他連政治局委員的位子都不保。新華社在“黨的新一屆中央領導機構產生紀實”中有這樣一句話：“黨和國家領導職務不是鐵椅子，符合年齡的也不一定當然繼續提名”，特指的意味十分明顯。

但是習近平20大登基的輝煌慶典卻因其前任胡錦濤公然遭羞辱引發的震驚而衝淡。曾被習贊之為“高風亮節”，為他鋪路而裸退的前任中共總書記胡錦濤。20大閉幕前幾分鐘，突然被警衛強拉硬扶送出大會會場的視頻傳遍了世界。從新加坡亞洲新聞台發布的最新視頻看，胡錦濤被帶離會場似乎與他想要翻看紅色夾中的文件，但被栗戰書王滬寧制止有關，胡錦濤右手的習近平與安全人員耳語後，安全人員後來“請”胡錦濤起身，胡看起來很不情願，胡終於被安全人員連扶帶拉站了起來，胡在離場時似乎想對習近平說什麼，習很漠然，胡然後拍了一下李克強的肩膀，李點點頭，也不敢真正有所回應。胡錦濤為什麼突然被送出大會會場，這裡面到底有什麼不可告人的秘密？法國漢學家侯芷明（Marie Holzman對本台表示：“看胡錦濤被趕走的方式，我們能理解，不光習近平掌握了所有的權力，他還利用黑社會的辦法去得到了這個權力。”

蘇共二十大留在人們記憶中的是赫魯曉夫揭露斯大林屠殺鎮壓蘇共高級官員的秘密報告，歷史可能會記着，中共二十大，最驚悚的場面可能就是胡錦濤被習近平在黨代會上羞辱的場面。

20大為“七上八下”送葬，習近平打破黨內平衡，傲視元老和溫和派提拔自己的親信。張又俠以72歲的年齡進入政治局，69歲的王毅因為力行戰狼作風入局，十八大時僅僅是中央候補委員的丁學祥、李希、以及當時什麼都不是的蔡奇堂皇進入常委會。蔡奇以敢於清除北京“低端人口”出名，李強以敢於把大上海清零清到怨聲載道的地步讓世人吃驚，王毅對敗壞中國的國際形象絕對有功……

習近平就這樣在二十大徹底完成了他的“政變”，常委個個六十以上，這意味着常委中任何一個人都不存在接班的可能性。

有分析指，20大同十九大十八大不同的是，中央領導人幾乎全是習近平的部屬，未來的總理，所謂常委，全都是習近平的奴隸。二十大是中共內部一場沒有硝煙的政變，臣民們今後將面臨更加殘酷的統治，習近平既已走到這種地步，會對所有人上緊枷鎖，包括對所有官員，尤其對身邊的高級官員。

法國塞爾奇-巴黎大學教授張倫分析， 2018年習近平修憲取消領導人任期制，20大，習徹底打破即使毛時代都有的一種黨內派系平衡，表面維持和諧也完全拋開，就不僅僅是制度上的政變性質，整個權力格局這種顛覆性的變化也帶有政變性質。

二十大不僅對中國，對中國人民，對世界展現出一個黑暗的前景，即使習近平的親信們的日子也不平坦，從今而後，所謂的江曾派、太子黨，團派或者靠邊站，或者被消滅，內鬥將在習近平的親信們之間展開。

不僅僅對中國，法國世界報社評認為，習近平建立了絕對權力。這種倒退不僅對中國很危險，對世界其他國家也是一種危險。