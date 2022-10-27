習近平率常委赴延安朝聖用意何在

觀察中共二十大

習近平不忘毛澤東，20大閉幕不到一周，率領清一色的習家軍—全體新科常委，前往延安朝聖。毛澤東當年通過類似肅反運動的“延安整風”牢牢控制了中共，習近平重提“延安整風”用意何在？

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習近平此去延安，分析人士指應有幾層含義，公開的層面是認祖歸宗，表白初心，“瞻仰革命紀念地”，表明自己是毛澤東的傳人，是“紅色血脈”的正宗。

其次是強調自己的“政治出身”，即其與延安梁家河神話般的聯繫。就像韶山沖之於毛澤東一樣，延安梁家河村因為習近平官方傳記而變得赫赫有名。紐約時報曾評論，梁家河已成為習近平的政治創世紀神話，“梁家河有大學問”，每天都有朝聖者重溫習近平昔日的足跡。

新華社報道稱“習近平滿懷深情地說”：“我在延安地區生活勞動了7年，我的父輩也是從這裡走出去的，我對這裡十分熟悉。當年在陝北插隊的時候，每次路過延安，我都要來七大會址、楊家嶺、棗園、鳳凰山等革命舊址看一看。” 這裡引申出習近平紅二代的身份，靠着父親習仲勳的地位和聲望，由一介工農兵學員步入官場，終於在福建開始飛黃騰達。

中共高官習仲勳文革前即遭毛澤東迫害，文革後復出，黨內評價其人溫和開明，以至於人們錯以為習近平子如其父，對其寄予厚望，誰也沒想到，曾因父親株連，被迫早早去梁家河插隊的習近平，上台後，處處以毛澤東為楷模。而最早的“流放地”梁家河也被渲染為習近平錘鍊革命意志的神話。”習仿效毛澤東獨裁，更有過之，二十大，所謂溫和派出局，江曾勢力，團派係數被掃蕩，紅二概莫能外。

像文革中宣揚毛澤東故鄉韶山是“紅太陽誕生的地方”一樣，習近平也需要一個革命神話。這個神話就是梁家河插隊史，在習近平掌權後開始鼓吹，十九大前達致頂峰。中共20大入常的李希據指也與梁家河神話的塑造有密切關係。習近平2007年主政上海時期作為胡錦濤接班人的身份已經明確，李希當時是陝西常委兼延安市委書記。『北京之春』榮譽總編胡平表示：“李主持發動梁家河的村民給習近平寫信，習近平還親自回信，因此整個一個梁家河神話是從李希那裡出來的，拍馬屁拍到了點子上，正中習近平下懷。”

但有觀察人士分析，習率領新科常委延安朝聖固然有比肩毛澤東的意思，但恐怕根本的用意仍然是“借鍾馗打鬼”，這從習近平當日講話中處處暗示和比附剛剛閉幕的二十大可見端倪。

習近平說，“在政治上，黨通過延安整風，使全黨團結在毛澤東的旗幟下，實現了黨的空前統一和團結。在思想上，黨確立了毛澤東思想在全黨的指導地位，把毛澤東思想寫入了黨章。在組織上，黨形成了一支高舉毛澤東旗幟的久經考驗的政治家集團。黨的七大在黨的歷史上具有極其重要的地位，為黨後來不斷從勝利走向勝利指明了正確方向、開闢了正確道路。”

被指“腥風血雨”的中共“延安整風”，是四零年代日軍佔領中國大片山河，國民政府軍隊正面戰場抵抗時期躲避延安的毛澤東發動的內部肅反運動。在整風運動中，許多天真的從上海北京等地“投奔光明”的青年被打成特務，有的甚至被槍斃，作家王實味因為一篇文章被打成“反黨五人集團”，後遭秘密處決，大批中共幹部被整肅，毛由此大大強化了權力，“統一了思想”，在中共“七大”上，已成為中共二號人物的劉少奇作修改黨章報告，第一次把“毛澤東思想”寫進黨章。

習近平在這裡特意講令人色變的延安整風，是否暗示黨內將有新一輪清洗不得而知，但至少顯得殺氣騰騰，習近平以延安把“毛澤東思想寫入黨章”襯托習思想進入黨章的正當性，而通過延安整風“實現了黨的空前統一和團結”讓人聯想到二十大最高權力機構清一色第習家軍，這在中共歷史上，甚至在毛澤東統治晚期也極為罕見。

獨立學者鄧聿文則發推評論說：“習今天率領七常委在延安參觀七大舊址，說中共在政治上通過延安政府，團結在毛下，思想上確立毛的指導地位，組織上形成一個舉毛旗幟的政治家集團。習在20大做了後兩件事，可推斷，接下來要開展一輪整風，將不堅定支持習的領導幹部整下去。”

胡平也認為：“20大之後上層也不會風平浪靜”。擁有絕對權力的習近平去延安朝聖向誰敲響了警鐘？