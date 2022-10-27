香港法治排名跌出全球二十大 機構稱受國安法打擊 港府指屬誤解

香港，法制

法治是香港有別於中國的成功基石之一，但最新全球法治指數顯示，香港今年排名下跌三位至22位，首次跌出全球二十大，而評分大跌2.8%，幅度之大，在亞太區僅次於緬甸。評級機構指，《港區國安法》是香港評級下跌的原因，因該法賦權當局檢控和平使用人權的市民，國安法指定法官的委派亦削弱司法獨立。港府發言人「極不認同」這說法，並指香港排及仍高，評分「輕微調整」，可能是未準確了解香港實況所致。

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「世界正義工程」（World Justice Project）昨天(26日)公布2022年全球法治指數，以八大指標計算，全球140個國家或地區中，頭五位均是北歐國家，依次是丹麥、挪威、芬蘭、瑞典及荷蘭；實施疫症「清零」政策的中國，已由去年下滑之勢回穩，上升三位至全球排名第95位；以1分為滿分，其評分與去年相同，為0.47分。

香港方面，法治得分自2019年起的0.77分逐年下降，今年已跌至0.73分，跌幅是2.8%。彙總成指數的八個指標中，絕大部分的排名均告下滑，跌一至九位不等，跌幅最大的，依次是「約束政府權力」(0.58分)、「基本權利」(0.59分)及「開放政府」(0.7分)，分別跌至全球54、61及25位；排名最高的「秩序和安全」(0.92分)，全球排名亦下跌一位至第6位。

結果，香港排及由去年的第19位，大跌三位至22位，是過去八年內首次跌出頭二十位；而在東亞及亞太區的排名亦跌一位至第6，落後區內排名第4位的新加坡；南韓則升一位排名第5；區內頭三位依次是新西蘭、澳洲及日本。

世界正義工程高級顧問畢恭(Theodore Piccone)向傳媒解釋，香港法治排名下跌歸咎於北京加諸香港的《港區國安法》，因為有關法律賦予當局巨大權力去檢控和平示威者、反對聲音及異議人士，令人民的集會和言論自由等基本人權受到限制。他又說，法例坐大了政府的權力，而特首可以委任指定法官去審理國安法案件，亦削弱了司法獨立。

港府同晚作出回應，聲言「極不認同」該機構就香港評分所作「意見」，強調香港排名仍然維持高位，「領先於經常無理批評香港法治和人權狀況的不同西方國家。」而「秩序和安全」的排名雖然較去年下降一位至第6，更較2019年下跌兩位，但港府發言人稱，這證明國安法對維護香港秩序和安全起着重要角色，不單「撥亂反正」，更得到「國際社會認同」。

發言人續稱，對於指數就香港某些領域的評分有「輕微調整」，港府認為可能是該機構未全面準確了解香港實況，港府會加強解說工作。發言人強調，國安法指定法官仍是獨立審理案件。

另外，最新的法治指數亦顯示，調查的140個國家或地區中，六成一的評分有所下降，該組織認為，不少專制國家仍然以防疫為由，削弱法治，各國對政府權力的約制和對人權的尊重均告下降。根據指數，排名榜末的，依次是委內瑞拉、柬埔寨、阿富汗、剛果及海地。