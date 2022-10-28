國際貨幣基金組織：中國經濟放緩價格拖累亞洲經濟復蘇

國際貨幣基金組織/中國/亞洲/經濟

國際貨幣基金組織調降亞洲今﹑明兩年經濟增長預測，分別降至4%及4.3%，較今年4月時的預測降低0.9及0.8個百分點。主要因為全球採取經濟緊縮﹑烏克蘭戰爭導致通脹上升，及中國經濟急劇放緩，抑制地區復蘇前景。IMF調降中國今年經濟增長預測至3.2%。

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IMF在亞太區經濟展望報告中指出，今年初亞洲經濟的強勁反彈正失去動力，第二季表現不及預期。隨着疫情影響減弱，區內面臨來自全球貨幣緊縮及外部需求放緩的新阻力。儘管與其他地區相比，區內通脹率仍然不高，但大多數央行必須繼續加息，以確保通脹預期不會失控。

IMF指出，目前最大不利因素之一，在於中國經濟迅速而普遍地放緩，與中國嚴厲的防疫措施及不斷惡化的房地產問題。隨着過去一年越來越多房地產發展商發生債務違約，房地產行業進入市場融資難度日益增加。同時銀行對房地產行業大量放款，銀行面臨的系統性風險增加。

另外，IMF預期今年中國經濟增長放緩至3.2%，較4月預測低1.2個百分點，並預料明年及2024年分別增長4.4%及4.5%。

國際貨幣基金組織並警告，地緣政治緊張如果造成全球貿易體系分裂，亞太地區承受的損失會比任何其他地區更大。

IMF發布研究報告指出，如果美國最近對中國實施的芯片制裁，造成受影響的產業貿易中止，以及如果其他區域的非關稅貿易壁壘上升到"冷戰時期水平"，那麼亞太各國的國內生產總值可能因此減少超過3%，是全球經濟預估一年損失規模的2倍。

IMF還提到，在亞洲各國，因貿易減少而被迫收縮的各項產業，可能出現高達7%的就業人口平均降幅。

IMF亞太部主任錫利瓦桑（Krishna Srinivasan）在新加坡召開的記者會上表示："貿易不確定性增加及限制性措施增多，如此發展下去，終究會加劇成世界分裂的破碎情況。"

他表示，"亞洲由於是全球供應鏈的關鍵參與者，因此可能蒙受慘重損失；在一個破碎化的世界，亞洲可能比其他任何地區損失更多。"