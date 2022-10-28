德國政府：朔爾茨下周訪問中國 將敦促北京開放市場

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德國政府發言人周五表示，德國總理朔爾茨下周訪問中國期間，將敦促北京當局對歐洲企業開放市場，並將與中方討論人權議題。中國外交部也在同日正式宣布，朔爾茨將於下周五（11月4日）訪問中國，他將成為新冠疫情爆發2年多來，第一位訪問中國的西方國家領導人。

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路透社報導，德國政府發言人周五在簡報時表示，德國對北京當局的看法近幾個月已發生改變，但德方依然"反對"與中國經濟"脫鉤"。

路透社指出，對於中國打算收購位於德國多特蒙德（Dortmund）的芯片製造商Elmos，德國當局仍在進行審查。

而德國政府在總理朔爾茨獨排眾議下，批准中國遠洋運輸集團入股德國漢堡港貨櫃碼頭案之後，中國外交部周五（28日）正式宣布，朔爾茨將於下周五（11月4日）訪問中國。

中國外交部周五晚間6時發布公告，指朔爾茨應中國總理李克強邀請，將於11月4日至中國進行正式訪問。中國外交部沒有發布朔爾茨訪中的具體行程。朔爾茨除了確定將會見李克強，是否會見中國國家主席習近平，將是外界接續關注焦點。習近平剛在中共20大取得第3個任期，而李克強已確定明年3月卸任。

德國政府發言人赫貝斯特瑞特（Steffen Hebestreit）此前曾表示，由於中國防疫政策複雜，朔爾茨訪中行程將會非常短暫，並沒有計畫在北京過夜，實際上只停留一天。發言人並表示，將有一個經濟代表團隨同朔爾茨出訪中國，目前還不清楚代表團成員有哪些。

德國政府25日批准中國遠洋運輸集團入股德國漢堡港托勒奧特（Tollerort）貨櫃碼頭案，但將持股比率從中遠原本預計的35%，降低至低於25％的決策權門檻，以此妥協作法回應德國政府內部反對壓力。

報道稱，時值中共總書記習近平在剛剛落幕的中共20大上取得史無前例的第3任期，朔爾茨在訪中前通過這項交易案，形同將帶給中國一份絕佳的"見面禮"。