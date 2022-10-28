戰狼外交官獲習近平提拔 王毅陞官伊始便挺俄

觀察中共二十大

被視為中國戰狼外交的代表性人物，中國外長王毅，69歲之際，終於獲習近平提拔，進入政治局。

剛剛晉陞中共政治局委員的外長王毅，周四與俄羅斯外長拉夫羅夫通話時稱，中方將堅定支持俄方在總統普京領導下，“在國際舞台上進一步確立俄羅斯大國地位”。同時，習近平改組外交團隊，重用戰狼外交官也引起西方輿論關注。

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中國國家主席習近平雖然在普京發動侵略烏克蘭戰爭之前與其發表聯合聲明，聲言中俄合作無上限，侵略戰爭爆發後，卻在西方威脅制裁的陰影下未敢走得太遠。王毅剛剛表態“堅決支持”俄羅斯，如何支持，具體內容不詳。但王毅強調中俄之間“高水平的互信和堅定的相互支持”，並辯解稱：中俄各自發展振興是“兩國的正當權利”，“任何阻擋中俄前進步伐的企圖都不可能得逞”。

王毅上述說法是習近平在中共20大獲第三任總書記任期後首次挺俄表態。中方從未譴責俄羅斯入侵烏克蘭，習近平上個月重申支持普京。王毅則於九月份利用出席聯合國大會的機會與烏克蘭外長庫爾巴會晤，這是俄國侵烏戰爭爆發後中烏外長首度會晤。

中國外長王毅被外界視為是推動中國“戰狼外交”的代表，忠於習近平“偉大鬥爭”方針，與西方打交道好勇鬥狠，強詞奪理，以至於外交部有“中外關係破壞部”之稱。但是，王毅以69歲年齡進入政治局，顯見其作為深得習近平歡心。而且，另一位也被視為頗具戰狼作風的中國駐美大使秦剛，也在20大成為中共中央委員。華爾街日報就此評論：中共總書記習近平提拔一些最忠誠也最好鬥的官員組成新的外交團隊。

據指王毅擔任住日大使時善用外交辭令，舉止彬彬有禮，2013年出任外交部長，在習近平治下言辭表述逐漸喪失外交風格。華爾街日報援引知情人士稱，習近平主張與西方國家打交道時要有鬥爭精神，並批評一些外交官“崇美”，習要求外交人員信奉咄咄逼人的戰狼精神。

王毅晉陞政治局，預料將接替楊潔篪出任中共中央外事工作委員會辦公室主任，秦剛被指有可能接替王毅擔任外長，華爾街日報報道認為，習近平改組外交團隊，旨在強化戰狼外交。多名專家認為習近平此舉表明，中國將繼續對美採取對立立場。