馬斯克：將為推特組建"觀點多樣化"的內容審核理事會

馬斯克/推特/美國

完成收購推特並出任首席執行官的埃隆馬斯克周五宣布，他計畫為推特社交平台組建一個"觀點多樣化"的內容審核理事會。美國前總統特朗普對馬斯克收購社交媒體推特表示歡迎。

廣告 繼續瀏覽後續

法新社報道，富商馬斯克周四完成收購社交媒體推特(twitter)，並出任該公司首席執行官，推特多名原高層被免職。馬斯克在推文中表示，"沒有推特理事會的確認，將不會就任何重新激活賬戶或貼文做出重大決定"。

收購推特交易完成後，推特在紐約證券交易所停止買賣。馬斯克推特帳戶追隨者已超過一億。他發出帖文稱，象徵推特的小鳥"已經獲得自由"。馬斯克並透露，將解除美國前總統特朗普帳戶的禁令。有報道指，美國極右陣營讚揚馬斯克的收購，紛紛貼文，部分人相信在馬斯克領導下，推特對用戶帖文的審閱政策將會放鬆。

美國前總統特朗普對社交媒體推特賣給科技富豪馬斯克表示歡迎。特朗普說，他對推特"掌握在理智者手中"感到高興。特朗普周五在自己的社交平台Truth Social留言說："我很高興，推特交到了理智者的手上，不再由痛恨我們國家的激進左派瘋子們掌控"。

特朗普支持者2021年攻擊國會大廈、而特朗普被控煽動這起暴亂後，推特封殺了特朗普的帳號。馬斯克曾表示，他將取銷對特朗普推特帳號的停權作法。不過特朗普本人並未表示，他是否將回歸推特。

在歷經數個月的波折後，馬斯克終於在本周四以總價440億美元完成了推特收購案，馬斯克並開除了Twitter首席執行官Parag Agrawal和首席財務官Ned Segal。馬斯克同時發推文宣稱"鳥兒已經獲釋"。對此，歐盟負責內部市場業務的執行委員布勒東（Thierry Breton）發推文回應說："在歐洲，這隻鳥將依照我們（歐盟）的法規飛行"。