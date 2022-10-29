觀察中共二十大

習近平20大榮登絕頂，“一統天下“，一些學者和觀察家卻感嘆”中國的一個時代結束了。“

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紐約時報題為“中國的一個時代結束了“的評論說：“鄧小平及其繼任者領導下的中國資本主義大革命已成為歷史。習近平執政的前十年也已成為歷史，在那段時間裡，至少還有來自溫和派的非親信官員對他權力的最低限度制衡”。

文章指出，鄧小平讓中國取得驚人經濟成就的戰略有兩個主要組成部分，一是把一定程度的制約與平衡引入了政治的最高層，包括領導人的任期限制。二是一心一意地抓經濟增長，提出了“發展才是硬道理”。“習近平上周在北京拆除了這些基礎。他確保了自己繼續擔任至高無上領導人的第三個任期（如果不是終身的話），並將中共領導層全部換成了自己的親信，同時將國家安全置於追求經濟增長之上。”

斯坦福大學中國經濟與制度研究中心的高級研究員吳國光在『“以經濟建設為中心”時代的結束 —— 中共二十大的深層主題』一文指出：“中共二十大的最大主題，在於事實上宣布了中國‘以經濟建設為中心’的時代已經結束”。不再以經濟建設為中心，標誌着1970年代末以來大約四十年的那個時代的終結。與"以經濟建設為中心"相適應的一系列重大政策勢必出現重大改變。事實上，這樣的重大改變自習近平上台以來已經出現了，二十大不過是試圖展示中共全黨對這些改變的認可而已。

這個時代結束了，中國處在“習近平的新時代”，諸多分析指出，這個時代的中國的經濟前景很昏暗，什麼樣的災難都可能發生，中國與西方的關係處於持久緊張狀態……中央黨校前教授蔡霞兩年前曾預言的“亂世”似乎並不遙遠。

一句話，習近平在復辟，中國在倒退，然而，人民日報10月28日發表題為“深刻把握新時代十年偉大變革的里程碑意義”似乎對以上悲觀的想法作出批駁，黨媒要人們深刻理解十年偉大變革取得的人間奇蹟。然後在新時代跟着習總書記“為全面建設社會主義現代化國家、全面推進中華民族偉大復興而團結奮鬥。”

詭異的是，全文最後卻歸結在要“深刻理解‘兩個確立’的決定性意義”。稱“兩個確立”是黨在新時代取得的重大政治成果，是新時代引領黨和國家事業從勝利走向新的勝利的政治保證，是戰勝一切艱難險阻、應對一切不確定性的最大確定性、最大底氣、最大保證。換句話說，一切都要以確保習近平的核心地位為準。才能實現一個“中國夢”。

兩個確立是什麼？“確立習近平同志黨中央的核心、全黨的核心地位，確立習近平新時代中國特色社會主義思想的指導地位”。

這是文章的落腳點，有人說，整個一個二十大，給人的感覺好像就是從“沒有共產黨就沒有新中國”變成了“沒有習近平，就沒有新時代”，黨天下淪為習天下了。

一個時代結束了，習近平從今而後權傾天下， 他和他的親信們卻用了一套話術來迷惑百姓，比如人民至上，其實在超級獨裁的情況下，人民是至下的，上海清零，中國清零，相當於把全國人民分期分批甚至很隨機地送入臨時監獄，或者化住宅為牢獄，大白成了獄卒，人民毫無地位。

比如口口聲聲保江山，打江山，坐江山，說什麼江山就是人民，人民就是江山，但沒有說出的實話卻是，坐江山的就是小朝廷，人民不過是他騎在身上的奴隸。

習近平的20大報告還在說“我國是工人階級領導的、以工農聯盟為基礎的人民民主專政的社會主義國家”，這個國家對工人階級越來越不會好了，他們每日為生計奔忙，就連大學畢業生，也在為找工作發愁。

“江山萬萬年“是假話，這一點習近平應清楚。這也就是為什麼在他的權力已達到頂峰，官媒還要高喊“兩個確立”，就像一個皇帝還在不斷地高喊我是皇帝，我確實是皇帝呀一樣!

二十大習氏徹底完成政變，習天下誕生，中國的一個時代就這樣結束了，那個曾經至少以改開為指向，試圖靠近世界，畢竟經濟繁榮，一度讓人們或許對明天還心存希望的那個時代結束了。

中共中央黨校前教授蔡霞兩年前曾指習就是一個“黑幫老大”，挽救危局的當務之急是“換人”。她預測：如果習繼續留在台上，幾年之內，中國還要經歷一次大的亂世。

會嗎？