俄羅斯暫停出口農產品協議 美國指責"以糧食為武器"

俄羅斯/烏克蘭/糧食/美國

美國白宮周六指責俄羅斯"以糧食為武器"，加劇人道危機；俄羅斯國防部表示，在烏克蘭對克里米亞發動無人機襲擊後，俄方已暫停參與從烏克蘭港口出口農產品的協議；聯合國秘書長古特雷斯呼籲各方，盡一切努力延長烏克蘭穀物出口協議，其中包括促進俄羅斯穀物的運送。

廣告 繼續瀏覽後續

法新社消息，白宮國家安全委員會發言人沃森周六指責俄羅斯暫停參與烏克蘭糧食出口協議，是以糧食為武器。沃森在一份聲明中表示，“俄羅斯再次試圖利用其挑起的戰爭作為借口，將糧食當做武器，直接影響世界各地有需要的國家和糧食價格，加劇本已嚴重的人道主義危機和糧食不安全因素。

俄羅斯國防部較早時表示，烏克蘭當地周六早上，對塞瓦斯托波爾內外駁船點的黑海艦隊船隻和民用船隻，發動無人機襲擊，俄方並形容這次恐怖襲擊是在英國專家的領導下進行，並稱黑海艦隊遭到襲擊的船隻，是參與保障糧食通道安全的任務。

俄烏今年7月在聯合國及土耳其斡旋下，分別簽署《烏克蘭糧食安全運輸倡議》，容許烏克蘭三個港口出口糧食、農產品及化肥。

而聯合國秘書長古特雷斯的發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）周六表示，古特雷斯呼籲"各方盡一切努力"延長烏克蘭穀物出口協議，其中包括促進俄羅斯穀物的運送。

法新社報導，聯合國、烏克蘭、俄羅斯和土耳其7月簽署的"黑海協議"，允許超過900萬公噸烏克蘭穀物出口，緩解俄烏戰爭引發的全球糧食危機，但協議是否會持續下去的不確定性，已經導致穀物價格上漲。

聯合國秘書長古特雷斯28日晚通過發言人發表聲明稱，他將堅定不移地致力於繼續延長和充分執行黑海穀物倡議，並全面落實與俄羅斯簽署的相關協議，同時為此提供有力支持。

古特雷斯重申，各方急需為全球的糧食安全作出貢獻，並減緩這場生活成本危機給數十億人帶來的痛苦。他指出，如果現在糧食和化肥產品沒有進入全球市場，那麼在耕種季到來之際，農民們將無法以其能夠負擔的價格及時獲取化肥；這將危害2023年和2024年世界各大地區的糧食收成，從而對全球糧食生產與糧食價格造成重大影響。

古特雷斯強調，到那時，人們所面臨的危機就將從能否負擔得起糧食，轉變成有沒有糧食可買。