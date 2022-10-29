國安部長陳文清出任中共政法委書記

中國/政法委

果不其然，中共20大結束後的一個星期內，在習近平對中共大員們的部署調動中，情報總管國安部長陳文清被任命為中共中央政法委書記，為習近平總管“刀把子”。

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據中國長安網10月28日晚發布消息，中國國安部長陳文清出任中共中央政法委書記，接替郭聲琨。

據介紹，陳文清是第一個進入中共中央政治局的國安部長，所以被外界預計將獲重用，也足見“國安部”對於中共政權而言的重要性正在大幅提升。

據維基百科介紹，中國國家安全部的總部設在北京，垂直領導全國國家安全機關，其主要職能包括情報收集分析、反間諜、政治保衛等，是中國最大和最活躍的對外情報機構，也部分參與國內安全事務。1983年7月，原中共中央調查部整體、公安部政治保衛局一部分、中共中央統戰部一部分單位、國防科工委一部分單位合並成立國家安全部。

據網絡諮詢，陳文清生於1960年1月，籍貫四川省仁壽，1983年3月加入中共，畢業於中國西南政法大學法律系，1984年7月參加工作，歷任基層民警、樂山市公安局長、四川省安全廳長，四川省檢察長。

2006年8月陳文清調任中共福建省政法委書記；然後歷任福建省紀委書記，省委副書記。

2012年11月，他升任中紀委副書記；2015年4月出任中國國安部黨委書記；2016年11月升任國家安全部長，兼任中央政法委委員；現任中共中央政治局委員、中央書記處書記、中央政法委書記、中國國安部長兼黨委書記。

陳文清還歷任中共第十七屆、十八屆“中紀委”委員、常委、副書記，第十九中央委員，第二十屆中央政治局委員。