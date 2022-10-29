拜登將出席G20峰會是否會見習近平引關注

中美關係

美國總統拜登將出席11月15日到16日在印尼峇厘島舉行的G20峰會，是否與中國國家主席習近平會面引關注。

白宮28日晚間宣布，總統拜登將於下月出席20國集團（G20）峰會。外界高度關注，如果中國國家主席習近平也出席G20峰會，拜登是否會在會場邊和習近平舉行面對面會談。

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但白宮並未談到G20峰會上拜習會的規畫。

G20峰會將於11月15日到16日在印尼峇厘島舉行。白宮發言人皮埃爾（Karine Jean-Pierre）表示，拜登總統會在會上強調共同應對氣候變遷、俄烏戰爭對能源、糧食安全的影響，並討論攸關全球經濟復甦的重要議題。此前，鑒於中期選舉的因素，外界曾質疑拜登是否參加此次會議。

如果在G20峰會上，順利舉行拜習會，這將是拜登上任以來首次與習近平面對面會談，也是中共20大後，兩國領導人首次會面。

中共20大結束後，拜登總統表示，美國發展軍事實力，但不尋求與中國衝突，並認為中國國家主席習近平亦知道這一點。

拜登表示，國安戰略明確指出，軍事現代化與加強軍隊是美國國家實力的核心來源，也是政府的優先事項。美國將繼續領導外交並建立聯盟，以世界最優秀的軍事力量應對全球挑戰。

在談到中國時，拜登再次表示，美國可以也必須負責任地管理與中國日益激烈的競爭，保持美國的軍事優勢，但明確表明不尋求衝突，他說：“會有激烈的競爭，但不需要衝突“”。

近日，美國國務卿布林肯在彭博社舉辦的一場活動上指出，美國並非與中國陷入冷戰，但美方決心維護自身利益。他又指出，北京已就兩岸問題作出決定，不再接受現狀，將對台灣加強施壓，希望加快實現統一的進程。布林肯說，世界不希望看到任何形式的台灣危機，以及任何形式的破壞，認為有關分歧需要以和平方式解決。