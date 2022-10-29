朔爾茨訪華 也會談及人權

中歐關係

據德國電視一台報道，中國仍然是德國最重要的貿易夥伴，但與北京的專制領導層打交道非常困難。因此，人們對下周將訪問北京的朔爾茨總理提出的要求清單很長。朔爾茨在北京也將談及人權問題。

廣告 繼續瀏覽後續

德國經濟界敦促朔爾茨在北京領導層面前要表現得更有力更穩健，要維護德國的利益。

德國工業聯合會呼籲這位社民黨政治家減少德國的依賴性。工業聯合會主席Siegfrid Russwurm說：“必須迅速減少片面的依賴性。我們現在在許多礦物原料方面嚴重依賴中國。”例如，與石油和天然氣相比，德國沒有國家戰略儲備的礦物原料。

由於許多德國經理抱怨與中國當局打交道的艱難，德國工商會呼籲建立公平的競爭環境。工商會總經理Martin Wansleben表示，從德國企業的角度來看，中國日益增長的貿易保護主義是一個問題。“這個國家更傾向於自我封鎖，但希望自己在世界各處多多參與，包括在德國這裡。”因此，朔爾茨總理必須為相互平等的規則，即互惠原則而努力。目前，中國當局流行的施壓策略是數據保護和國家安全。外國公司被要求披露技術發展，理由是中國法律要求這樣做。

由於數十年的政治扶持，德國的公司現在與中國緊密地交織在一起，脫鉤將對德國經濟產生嚴重影響。依賴中國的公司最著名的例子是大眾汽車集團，其40%的營業額是在中國產生。體育用品生產商阿迪達斯等也非常依賴中國。

自20世紀70年代以來，德國高層政治家在訪問北京時，總是充當德國經濟的開門人。這與期望中國的獨裁政權走向法治有關。但自從中國國家主席習近平最近展示權力後，這一政策被認為是失敗了。

一些政治家因此對朔爾茨的訪華行程提出了批評。在野黨基民盟主席默爾茨批評說：“他的旅行時機最糟糕不過了。就在一周前，該國曾在共產黨大會上對台灣進行軍事威脅。”

朔爾茨曾宣布，他在對中國的首次訪問中也將談及人權問題。政府發言人赫伯斯特萊特周五表示，朔爾茨會談及對華關係的方方面面，這其中也包括中國的集權追求和人權問題，特別是中國少數民族的待遇問題。但他還會談到一系列問題，如投資或中國市場的開放，俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭、氣候變化和東亞地區的緊張局勢等。

政府發言人還不能確定。朔爾茨是否也將會見非政府組織代表。由於嚴格的新冠政策，這種會議不像以前那麼容易舉行。“但我們非常急切的希望也能關注中國的這一重要方面。”

德國媒體最近特別關注中國企業參股德國企業的討論，比如，中遠公司可能入股漢堡港的一個碼頭，或者多特蒙特的一家芯片工廠將由一家中國公司的子公司接管。在這種情況下，綠黨希望收緊對外國投資在敏感技術和供應部門的法律要求，以制止中資參與德國企業。但朔爾茨總理仍希望與中國合作