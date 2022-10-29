習近平班底全是親信 中國歐盟商會主席感嘆改革開放時代結束

中共二十大

中國歐盟商會主席伍德克坦言，中共新一屆領導層全部由習近平親信和擁護者組成“令人吃驚”，二十大標誌着中國自上世紀80年代以來的改革開放時代宣告結束。

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伍德克日前接受美國之音專訪時表示，他原以為李克強會出任全國人大委員長。他認為有兩個人是總理的合適人選，但讓他“很吃驚“地看到“他們基本上都出局了。習近平的班底中全是忠於他的人，”這班人馬將把中國帶向何方，我們需拭目以待。“

在中國前後生活33年，自稱“在鄧小平的開放模式中長大”的伍德克直言不諱地對美國之音表示，看到前國家主席胡錦濤被帶離會場的“視覺衝擊“，更明確地顯示出”一個時代的結束“。

對前上海市委書記李強晉陞常委可望在三月份接任總理一事，伍德克不無擔心地表示：“這是第一次一個只有地方管理經驗的人一躍成為國務院一把手”，而“可能出任主管經濟的副總理的丁薛祥也是一個外行”。

伍德克認為，中國“正處於一個動蕩的時期，有房地產危機，有美國制裁帶來的嚴重影響，有地方債務負擔的增加，以及我們何時能擺脫目前這種因防控新冠疫情而隨時封控的不確定性”。“如果在經濟方面能有一個穩定且對外溝通暢通的團隊，來告訴市場方向在哪裡，那就好了，然而我們沒有。”

伍德克表示，“也許在我在中國的職業生涯的尾聲，我不得不見證中國實際上在某種程度上把大門再次關上。” 他說，“越來越多的人離開中國”，“我們已經看到大約50%的歐洲人已經離開中國。”

他說中國歐盟商會的企業目前對泰國、東南亞、印度，甚至離歐洲更近的土耳其和東歐更有興趣，原因很簡單，“高管們進出那裡很自由”，他還說，“商界領袖是跟着錢走的。”

四月份正是中國上海全面封城時期，伍德克當時接受瑞士『市場報』專訪時曾尖銳地批評習近平的清零政策。他指“中國領導人正在作繭自縛”，他認為清零政策正在使中國的經濟蒙受巨大的損失。

伍德克當時即對中國政府提出的經濟增長指標表示懷疑，他認為2022年中國的GDP增長將低於4%。在他看來，“事實上，中國的政客們並不想解決病毒這個問題，而只是想限制它”。