首爾萬聖節活動發生嚴重踩踏事故：146人死亡 150人受傷

韓國/首爾/踩踏事故

韓國首爾周六晚間一場大型萬聖節慶祝活動爆發嚴重踩踏事故，死亡人數已升至146人，150人受傷。韓國總統尹錫悅緊急召開應對會議，稱第一要務就是搶救傷患。法國總統馬克龍表達深切慰問稱"法國與你們同在"。

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法新社報道，韓國首都消防官員崔成範 (Choi Seong-beom)就踩踏事件舉行的新聞發布會上表示，截至當地時間凌晨2點30分，已有146人死亡，另有150人受傷，其中多人重傷。遇難者多位年輕女性。他表示，大量死者都是被人群踩踏致死的，他並表示，相信死亡人數仍有可能增加。情況相當嚴峻。

他說，目前已將74具死者遺體運往醫院，另外46具留在街上的遺體正被運至附近的體育館，以便當局識別身分。

事發在周六晚間當地時間22點20分，約有10萬人聚集在首爾龍山區梨泰院參加大型萬聖節慶祝活動。路透社援引韓國消防局官員崔俊植（Choi Cheon-sik，音譯）描述：當時有大批人群在梨泰院市中心漢密爾頓酒店（Hamilton Hotel）附近的一條狹窄小巷內向前推進後，造成人群踩踏，多人被推擠致死。漢密爾頓酒店是首爾的一個主要派對場所。

韓國當地媒體稍早報導，傳出一名身份不明的名人到訪梨泰院酒吧後，大批人群湧向該間酒吧，因而釀成踩踏意外。

韓聯社稱，50人心臟驟停。由於現場傷者眾多，大多人疑似心肺停頓，142輛消防車到場搶救傷者。

路透社報道稱，在被送往醫院的傷者中，有一些是外國僑民。

韓聯社發布的照片​​顯示，十多個人躺在大街上，救援人員對一些人進行人工呼吸急救，警方封鎖了道路。還有視頻顯示，約20具屍體被單子或毯子覆蓋，一些傷者被擔架擡上救護車送往醫院。

據韓國總統辦公室表示，事故發生後不久，尹錫悅隨即趕往辦公室，主持梨泰院萬聖節事故緊急應對會議。尹錫悅在會議中指示，"現在的當務之急就是運送和搶救傷患，並為所有受影響的人及時提供醫療服務。"

韓國總統辦公室副發言人李在明（Lee Jae-myeong，音譯）說，總統還下令"立即"採取應對措施，包括為救護車開道，並進行其他必要的交通管制。

據稱，目前來自全國各地的400多名急救人員，包括首爾幾乎所有的可用救護人員，都被派往事發現場救治傷員。

今年韓國的萬聖節活動是自新冠疫情以來的第一次慶祝活動，參加活動的人被要求在戶外戴口罩。

法國總統馬克龍周六晚發推文，向韓國民眾表達深切慰問，馬克龍說："法國與你們同在"。