俄羅斯中止參與黑海穀物出口協議 恐再引爆全球糧食危機

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俄羅斯宣布將無限期暫停黑海穀物協議後，路透社援引分析師稱，預計周一開市，小麥期貨價格將會上漲；俄羅斯此舉嚴重打擊各方為緩解全球糧食危機所作努力，引起國際社會強烈反應。土耳其呼籲各方避免挑釁行為危及黑海糧食外運機制； 聯合國秘書長推遲出訪行程，"着力應對黑海穀物倡議執行問題"。

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俄羅斯周六宣稱，"為回應烏克蘭使用無人機攻擊俄羅斯艦隊，俄方中止參與黑海穀物協議。據俄羅斯國防部的說法，烏克蘭周六早上出動16架無人機襲擊克里米亞半島塞瓦堡（Sevastopol）附近的俄羅斯黑海艦隊，而英國海軍"專家"參與協調這次"恐怖"攻擊。

俄羅斯致函聯合國秘書長古特雷斯，表示將"無限期"中止黑海穀物協議，因無法按協議"保證民用船隻航行的安全"。俄羅斯駐聯合國副大使紀柏梁（Dmitry Polyanskiy）在推特寫道，俄羅斯要求聯合國安理會就烏克蘭無人機襲擊事件召開會議。

俄羅斯中止參與聯合國促成的黑海穀物協議，嚴重打擊各方為緩解全球糧食危機所作努力，引起國際社會強烈反應。

美國國務卿布林肯表示，俄羅斯中止參與黑海穀物協議，是借加劇人道危機，將糧食武器化。布林肯發布聲明稱："俄羅斯破壞這些重要糧食出口的行為，實質上就是昭告世界各地的人們和家庭應為食物支付更多費用，否則就會挨餓。"

歐盟呼籲俄羅斯改變中止參與黑海穀物協議的決定。歐盟外交和安全政策高級代表博雷利在推特上寫道："俄羅斯決定中止參與黑海協議，導致穀物和肥料的主要出口路徑面臨風險，而這些產品都是烏克蘭戰爭所引發的全球糧食危機所急需要的。"歐盟敦促俄羅斯改變其決定。

烏克蘭總統澤連斯基也指責俄羅斯正試圖在發展中國家製造人為饑荒，他呼籲聯合國及二十國集團對莫斯科作出強有力的回應。烏克蘭外長庫列巴批評俄羅斯以虛假信息為借口，企圖封鎖糧食走廊。

土耳其國防部周日發表聲明，表示已收到俄方關於暫停參與黑海糧食外運協議的信息。土耳其的聲明說，根據協議設在伊斯坦布爾的聯合協調中心，俄方人員仍在工作，但目前不會有運糧船隻離開烏克蘭的港口；至於已經抵達伊斯坦布爾的運糧船，聯合協調中心將繼續進行聯合安全檢查。

聲明並表示，為解決目前問題，土耳其國防部長阿卡爾將繼續與有關各方會談，展開協調工作；土耳其方面認為，糧食外運協議當日得以達成，證明危機可以通過善意與對話解決，呼籲各方避免挑釁行為危及黑海糧食外運機制。

由聯合國斡旋的黑海穀物協議允許烏克蘭從黑海港口出口糧食作物，目的在避免饑荒以及抑制通貨膨脹。

另外，聯合國秘書長發言人杜加里克周日發表聲明稱，古特雷斯對當前黑海穀物倡議的運行狀況深表擔憂，他決定推遲出訪行程，着力應對這一問題。

據古特雷斯上周通過發言人發表的聲明，自黑海穀物倡議執行以來，已有超過900萬噸穀物和其他糧食產品從烏克蘭的三個港口順利運出。這些糧食的出口在很大程度上有助於小麥及其他大宗糧食商品的價格走低，聯合國糧食及農業組織的食品價格指數已經連續7個月下降。根據基於世界銀行的模型估算，主食價格的降低間接防止了約1億人陷入極端貧困。