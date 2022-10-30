北京市衛健委原主任於魯明被起訴

中國/政治/貪腐

北京市衛健委原主任於魯明被起訴2022年10月30日

北京市衛健委原主任，北京市政協原副主席於魯明，被指涉嫌受賄案近日由張家口市檢方向該市中級法院提起公訴。於魯明曾任中國農工民主黨中央常委，後加入中共。

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據中國新浪網10月30日消息，北京市衛生健康委員會原主任，北京市政協原副主席於魯明被指控涉嫌受賄一案，近日，由河北省張家口市檢方向該市中級法院提起公訴。

起訴書指控於魯明利用擔任政協北京市大興區副主席、大興區衛生局長和副區長，及北京市醫管局局長，北京市衛生和計生委副主任等職務的便利，為他人謀利益，非法收受“數額特別巨大”的財務。檢方以受賄罪要求追究其刑事責任，但沒有透露其指控受賄的具體內容。

據維基百科介紹，於魯明生於1961年，北京人，畢業於北京醫學院分院精神病專業，1986年加入中國農工民主黨，曾任中國農工民主黨中央常委，1992年加入中國共產黨，曾任北京市委主委，北京市政協副主席，北京市衛生健康委員會主任，北京市醫療保障局局長，第十三屆中國全國政協委員。

2022年4月16日，中央紀委國家監委網站宣布，北京市政協副主席於魯明涉嫌嚴重違紀違法，正接受中紀委國家監委紀律審查和監察調查。5月25日，於魯明被免去北京市衛生健康委員會主任職務。7月被雙開。中國國家監委會調查終結其涉嫌受賄案，移送檢察機關審查起訴，最高檢遂以涉嫌受賄罪對於魯明作出逮捕決定。