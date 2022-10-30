延安窯洞紅旗渠 習近平被指在倒退的路上狂奔

中共二十大

習近平20大登峰造極，政治局幾乎清一色的親信。中國的經濟前景黯淡，習近平最關心的卻是政權安全，安全高於一切。大會閉幕不久，他就帶領常委們去延安了。

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他領着全體政治局常委，都是清一色的親信，都穿着清一色的衣裝，一路造訪陝西延安、河南紅旗渠，接下來不知還要去什麼地方？

從照片上看，習近平志得意滿，叉開雙腿，偶爾比畫，一般背着手說話，其餘常委個個垂手洗耳恭聽，場面有點像朝鮮領袖金正恩出面，左右恨不得把領袖的呼吸都聞了進去的感覺，倒是有一點小區別，中國的官員們並沒有掏出小本本，把習總的話一個字一個字記下。

去延安，自然是拜毛為宗，同時也是為自己當年在延安梁家河插隊那點歷史增添一點神話色彩。為什麼要去延安，作家蘇曉康在臉書發出一段話說，延安對現代中國的意義，在政治層面極強烈，其中包括共產黨躲在那裡“等待摘桃”，“延安整風締造了毛神話和毛文化”。

習近平去了，也大講“延安整風”，有人分析，似乎暗示黨內今後將有一場清洗運動？“延安整風”當年主要是整自己人，讓一個個變得服服帖帖，為毛的統治地位奠基。歷史學家高華名著『紅太陽是怎樣升起的』專門講了延安整風運動的來龍去脈，“研究了中共整風運動和毛澤東如何利用這一運動，完全改造了中共黨內文化，確立個人權威，並奠定了中國當代官方意識形態和歷史解讀的歷程“。但這部書在中國大陸是禁書。

官媒報道稱延安是中國人民抗日戰爭的政治指導中心和中國人民解放鬥爭的總後方。中國假如那時候有一個抗日戰爭的政治指導中心，那也絕對是在重慶國民政府那裡，正面戰場抵抗日軍的，也絕對是國民政府的軍隊，共軍在延安做什麼，就是蘇曉康說的“等待摘桃”，等到抗戰勝利後去摘取勝利果實。

習近平補充了一句，說中共“靠小米加步槍打開了中國革命新局面”的。“小米加步槍”打敗日本鬼子打敗國民黨反動派，學校從很早起，就給孩子們灌輸。但有分析人士認為，習近平是真誠地講這句話，他無意誑騙在場的其餘六名常委。為什麼真誠地講假話呢，就因為他也是中共洗腦教育的犧牲品，從小聽了小米加步槍的神話，當了總書記，還在講小米加步槍，這是一種認知障礙。

習近平一行接下來去了河南林縣紅旗渠，紅旗渠是另外一個神話，是一個“紅色圖騰”。60年代響應毛澤東“愚公移山”，“人定勝天”的典型，硬是讓一群老百姓在太行山腰修建了引漳河水進入林縣的水利工程。面對已經沒有多少用處的紅旗渠，習近平借題發揮：“社會主義是拼出來、干出來、拿命換來的，不僅過去如此，新時代也是如此。”

新時代顯然是習近平時代，滿打滿算，應從2012年他升任總書記算起，之前鄧江胡甚至毛澤東時代都是舊時代了，再往前，更舊一點的，按照中共傳統說法，就是舊社會，指的是1949年中共建政以前。

習近平為什麼說社會主義是“拿命換來的”呢？而且他說不僅過去是這樣的，新時代也如此，共產黨喜歡說“用鮮血和生命換來了今天的幸福生活“，一般指的是“打江山”的事，在舊社會，中共並沒有真正跟日本作戰，“打江山“說到底是一場中國人之間的內戰，中共在延安養精蓄銳十餘年，日本投降後，中共出山，最後在蘇聯幫助下，先攻下東北，最後”奪取政權“。國共打內戰，雙方死傷慘重，但習近平為什麼說新時代也要準備拿命去換呢，頗為費解，他接下來又講了幾句，他要“年輕一代要繼承和發揚吃苦耐勞、自力更生、艱苦奮鬥的精神”，也就是發揚紅旗渠的精神，那麼，“拿命換“就是準備好吃苦的意思了？

落實官方意志的紅旗渠修建過程，老百姓倒是真正付出生命代價的，僅據官媒報道，“紅旗渠修建過程中，共有81人死亡，其中年齡最小的17歲，最大的60歲，另有多人受傷”。文革後期披露的一些資料顯示，修建紅旗渠和當年修建大寨田一樣，都是不要命，不計成本的“人定勝天“工程，修成後也沒有多大效益，老百姓都是被逼上去的，工地上稍微“表現不好”的，就遭批鬥，甚至挨打，真相說起來很殘酷。

2016年，毛澤東前秘書李銳曾對媒體談起紅旗渠，他說：紅旗渠“缺乏統一規畫，盲目建設”，“林縣紅旗渠和其它引水，沒有考慮上下游全河水量平衡”。充其量，紅旗渠不過是“人有多大膽、地有多大產”時代的政治產物，也因此，其實際的效用註定是短命的。

習近平為什麼帶領新科常委去瞻仰這些呢，20大開過後，海外觀察家分析，中國經濟建設為中心的時代已成過去，習近平的新時代給人感覺在向舊時代狂奔。