中德關係

德國工商會：朔爾茨訪華是“正確的”

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德國總理朔爾茨是習近平連任中共總書記後第一位訪問中國的西方領導人。
德國總理朔爾茨是習近平連任中共總書記後第一位訪問中國的西方領導人。 AP - Michael Varaklas
作者： 柏林特約記者 丹蘭
5 分鐘

德國總理朔爾茨是否應訪問中國一事繼續受到爭議。德國工商會表示支持。但德國對華政策繼續不明朗。

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據德國廣播電台報道，德國工商會總經理馬丁萬斯勒本（Martin Wansleben）對朔爾茨將訪問中國表示支持。他在接受德國廣播電台採訪時表示，朔爾茨訪問中國“是正確的。”“這是對世界上最重要國家之一的首次就職訪問，所以，它與當前話題是完全脫鉤的。”“對總理來說，沒有比與習近平先生當面交談更好的選擇。”德國、歐洲和世界在許多方面依賴中國，並依靠中國來解決緊急問題。這一點也適用於氣候變化和糧食保障。“沒有中國，我們將永遠無法真正解決這些問題。”

萬斯勒本還指出，沒有中國，德國將變得更加貧窮。全世界都依賴中國。“獨立於中國將導致我們失去繁榮富貴。” 但他同時強調，在與中國的經濟關係中，必須實現互惠互利規則。這一點已經向總理說明了。

他還說，中遠入股漢堡港話題是一個象徵性的討論。德國或歐洲的經濟獨立不會真地由少數人的股權來決定。

但德國對華政策繼續不明朗。就在朔爾茨總理即將訪華之時，德國聯邦財政部長林德納希望限制中國在德國的影響力。這位自民黨領導人向馮克報紙表示，北京希望建立依賴關係並施加影響。他希望通過法律手段萊限制這一點。就因為中遠入股漢堡港事件，他領導的部委已主動修改了外貿法。儘管有廣泛的政治擔憂，但聯邦政府還是為中遠入股漢堡港開了綠燈。但在多個部委的壓力下，這一家中國國有公司只被允許持有漢堡港一個碼頭不到25%的股份。

社民黨領導人克林貝爾表示，迫切需要確定中國在哪些戰略領域將被排除在外。他提到了關鍵基礎設施、數據和人工智能。

綠黨雙主席之一Nouripour在接受《法蘭克福彙報》採訪時警告說，不要過多地依賴專制者。在與北京的貿易關係中，不應該“一切照舊”。

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