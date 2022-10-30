德國工商會：朔爾茨訪華是“正確的”

中德關係

德國總理朔爾茨是否應訪問中國一事繼續受到爭議。德國工商會表示支持。但德國對華政策繼續不明朗。

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據德國廣播電台報道，德國工商會總經理馬丁萬斯勒本（Martin Wansleben）對朔爾茨將訪問中國表示支持。他在接受德國廣播電台採訪時表示，朔爾茨訪問中國“是正確的。”“這是對世界上最重要國家之一的首次就職訪問，所以，它與當前話題是完全脫鉤的。”“對總理來說，沒有比與習近平先生當面交談更好的選擇。”德國、歐洲和世界在許多方面依賴中國，並依靠中國來解決緊急問題。這一點也適用於氣候變化和糧食保障。“沒有中國，我們將永遠無法真正解決這些問題。”

萬斯勒本還指出，沒有中國，德國將變得更加貧窮。全世界都依賴中國。“獨立於中國將導致我們失去繁榮富貴。” 但他同時強調，在與中國的經濟關係中，必須實現互惠互利規則。這一點已經向總理說明了。

他還說，中遠入股漢堡港話題是一個象徵性的討論。德國或歐洲的經濟獨立不會真地由少數人的股權來決定。

但德國對華政策繼續不明朗。就在朔爾茨總理即將訪華之時，德國聯邦財政部長林德納希望限制中國在德國的影響力。這位自民黨領導人向馮克報紙表示，北京希望建立依賴關係並施加影響。他希望通過法律手段萊限制這一點。就因為中遠入股漢堡港事件，他領導的部委已主動修改了外貿法。儘管有廣泛的政治擔憂，但聯邦政府還是為中遠入股漢堡港開了綠燈。但在多個部委的壓力下，這一家中國國有公司只被允許持有漢堡港一個碼頭不到25%的股份。

社民黨領導人克林貝爾表示，迫切需要確定中國在哪些戰略領域將被排除在外。他提到了關鍵基礎設施、數據和人工智能。

綠黨雙主席之一Nouripour在接受《法蘭克福彙報》採訪時警告說，不要過多地依賴專制者。在與北京的貿易關係中，不應該“一切照舊”。