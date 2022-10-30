鄭州富士康大批工人出逃，為避“清零”在田野公路日夜跋涉

清零-鄭州富士康員工逃離潮

鄭州富士康工廠員工為躲避“清零”正在大批出逃，網上流傳的視頻顯示成群結隊的人們帶着簡單行囊，在公路或田野上暴走...也有視頻顯示一批“大白”正在阻擋工人的畫面。

廣告 繼續瀏覽後續

據路透社今天10月30日消息，中國鄭州市匆忙制定一些計畫，意圖隔離正在逃離的大批富士康員工。當局擔心這些農民工返鄉後可能引發冠狀病毒爆發。

據路透社說，富士康在鄭州的大型裝配廠位於一個冠狀病毒（Covid19）疫情重災區。富士康的員工們為躲避“清零”已開始大批出逃。

總部設在台灣的蘋果手機製造商富士康在鄭州有大約30萬名工人，但富士康沒有披露受感染工人的人數。

根據中國當局極嚴格的“清零”政策，地方政府被授權迅速採取行動，平息任何疫情，措施可能包括全面封鎖。從10月19日開始，富士康禁止在食堂就餐，要求工人在宿舍就餐，但仍保證正常生產。

自10月29日以來，在中國社交媒體上廣泛流傳的照片和視頻顯示，富士康的工人們“白天在田野跋涉，晚上在公路上行走”。

路透社說，它無法立即核實這些帖子的真實性。富士康的一位官員在回答路透社的詢問時沒有立即發表評論。

據社交媒體一條"為富士康工人回家"的帖子顯示，附近的居民在主要道路旁邊留下了瓶裝水和供應品，並貼上了諸如"為了富士康工人回家"的標語，以示支持。

一位微信用戶在社交媒體圖片的帖子中寫道："他們是逃出工廠的富士康員工，正在步行回家。並說，"有些人帶着行李、毯子和棉被在麥田中行走。我不禁感到悲傷"。

河南省鄭州市在截至10月29日的七天內報告了167例本地病例，比之前七天內的97例有所增加。