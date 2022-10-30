首爾梨泰院踩踏事故升至153死 韓國總統宣布全國哀悼

韓國/事故

韓國首爾梨泰院萬聖節活動發生踩踏事故，導致153人死亡，133人受傷，死者包括至少4名中國公民，兩名中國公民受輕傷。韓國總統尹錫悅宣布全國哀悼，承諾徹查事故原因。

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韓國梨泰院發生踩踏事故造成153人死亡，韓國政府宣布到11月5日午夜為止全國哀悼期，原訂周日播出的綜藝節目多宣布停播，各地萬聖節活動及許多藝人公演、回歸活動也宣布延期或取消。

截至周日下午5時，梨泰院踩踏事故累計已造成153人死亡、133人受傷，成為2014年世越號渡輪沉沒以來，韓國最嚴重災難事件，且死傷者多為20多歲年輕人，甚至還有17歲以下未成年者。

韓國總統尹錫悅在周日上午對國民談話中宣布實施全國哀悼期，並要求各單位立即盤點各項活動安全管理措施，包括萬聖節活動及各地節慶祝活動，各地方政府也陸續開會決定停辦或縮小大型活動規模。

尹錫悅沉重地表示周六晚首爾市中心發生不該發生的慘劇，身為對國民生命安全負責的總統，心情無比悲痛，向此次意外的罹難者致哀、並祈禱傷者能儘快康復，並向失去親人的遺屬表達深切慰問。

尹錫悅周日當地時間9點45分在首爾龍山的總統辦公室發表談話，指示即日起至意外善後工作告一段落為止，全國將進入哀悼期，政府將把施政重點放在事故善後處理工作和擬定後續措施。

尹錫悅誓言政府將徹查事故原因，從根本開始進行改善，絕不讓相同意外再次上演，也指示相關單位提供罹難者喪葬支援，並出動全體急救醫療體制，讓傷者能夠儘快接受醫療照護。

韓聯社報導，韓國警方正在全面調查事故原因，並已取得大量現場監視器錄影畫面和社群媒體上傳的現場影片，以分析事故原委。