中俄關係要繼續深化 美國擔憂

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中國外交部長王毅稱中方願同俄方深化各層級交往，暗示習近平在其第三個任期中打算進一步加強與普京的緊密關係。美國媒體稱，習近平和普京之間的親密關係令美國感到擔憂。

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中國將在習近平的第三個任期繼續深化中俄關係。據華爾街日報署名Josh Chin / Ann M. Simmons / Wenxin Fan今天報道稱，中國外交部長王毅暗示，中國領導人習近平打算進一步加強與俄羅斯總統普京(Vladimir Putin)的緊密關係。這兩位威權統治者和西方之間的隔閡可能因此繼續加深。此前，習近平剛剛打破常規、獲得中共中央總書記的第三個任期。

據中國外交部上周四晚間發布的新聞稿，王毅當日與俄羅斯外長拉夫羅夫(Sergei Lavrov)通電話時稱，中方願同俄方深化各層級交往。王毅稱，中方也將堅定支持俄方在普京總統領導下，團結帶領俄羅斯人民克服困難、排除干擾，在國際舞台上進一步確立俄羅斯大國地位。

該新聞稿稱，拉夫羅夫祝賀中共二十大取得圓滿成功，祝賀習近平再次當選總書記。除了獲得第三個任期外，習近平還利用此次黨代會讓他的盟友和親信進入中共最高領導層，為他基本上不受挑戰地統治中國鋪平了道路。

雖然中國和俄羅斯不是正式的外交盟友，但習近平一直是普京最有力的支持者。今年9月在烏茲別克斯坦舉行的地區峰會上，習近平和普京進行了交談，這是烏克蘭戰爭爆發以來兩位領導人的首次面對面會晤。烏茲別克斯坦之行也是2020年初中國城市武漢大規模暴發新冠疫情之後習近平的首次外訪。

西方大國繼續嚴厲批評普京針對烏克蘭的行動，但以中國為首的許多南方世界國家繼續支持普京。普京稱習近平為“親密的朋友”，並稱俄中關係在開放、互信和發展效率上已經達到前所未有的水平。這位俄羅斯領導人強調，從軍事和技術領域到經濟和文化領域，兩國在各個領域都有合作。

據華爾街日報稱，習近平和普京之間的親密關係令美國感到擔憂。上周四，美國國防部長奧斯汀(Lloyd Austin)在闡述拜登政府的新國防戰略時提到了中國和俄羅斯。奧斯汀表示，由於俄羅斯入侵烏克蘭，美國認為俄羅斯是個嚴重威脅，但美國將中國視為更大的挑戰，因為中國是唯一既打算重塑國際秩序、又越來越有實力這樣做的競爭對手。

該報道原文鏈接：https://cn.wsj.com/articles/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E5%B0%86%E5%9C%A8%E4%B9%A0%E8%BF%91%E5%B9%B3%E7%9A%84%E7%AC%AC%E4%B8%89%E4%B8%AA%E4%BB%BB%E6%9C%9F%E7%BB%A7%E7%BB%AD%E6%B7%B1%E5%8C%96%E4%B8%AD%E4%BF%84%E5%85%B3%E7%B3%BB-11667192107