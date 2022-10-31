中國太空夢邁大步：“夢天”升空“天宮”成型

中國/天宮站/“夢天”

中國今天將太空中在建的空間站“天宮”的最後一個模塊送入太空。該模塊被命名為 "夢天"，於星期一下午3點27分（格林尼治標準時間7點27分）由一枚長征5B火箭從中國南部的熱帶島嶼海南發射。

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中國將其空間站的最後一個模塊送入太空。據法新社引述中國官方的中央電視台的新聞圖像，中國已經將在建的天宮空間站的最後一個模塊送上太空。評論稱這一太空開發將使中國的太空空間站能夠全面運作，並使中國在太空中有一個長期的存在。

“夢天”是T型天宮空間站的第三個和最後一個主要組成部分。天宮的組裝總共需要11次升空任務。周一的最後一項升空是運送先進的科學設備。

天宮將在地球上空400至450公里的低軌道上停留至少十年，中國雄心勃勃希望保持人類在太空的長期存在。

"天宮"的規模與前俄羅斯-蘇聯和平號空間站相似，預計空間站壽命至少為10年。

法新社說，儘管中國沒有計畫為天宮空間站開展國際合作，但北京方面表示，中國對外國合作持開放態度。

幾十年來，中國一直在為空間計畫投資數十億歐元。

美國拒絕接受中國加入美國主導的國際空間站計畫，這也部分激勵了中國建設空間站的雄心，國際空間站計畫由美國、俄羅斯、加拿大、歐洲和日本合作實施。

中國在2003年將其第一位宇航員送入太空。2019年，中國在月球的遠方降落了一個航天器，這是世界第一次創舉。2020年，中國從月球帶回了樣品，並在第二年將一個小型機器人降落在火星上。中國還計畫在2030年前將人類送上月球。