中國太空夢：從毛澤東到火星

中國/太空

中國對太空的征服夢想始於60多年前的毛澤東時代，今天周一發射了中國正在建設的天宮空間站的最後一個模塊。

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據法新社說，北京正在投資數十億歐元，以便在探索、研究和衛星發射方面追趕甚至超越該領域的強國包括美國、歐盟、俄羅斯。

法新社追蹤了中國征服太空的主要階段。

毛澤東號召

1957年，蘇聯將第一個人造航天器斯普特尼克號放入地球軌道。中華人民共和國的創始人毛澤東隨後號召他的中國同胞："我們也要造衛星！"。

第一步是在1970年邁出的。北京發射了它的第一顆衛星：東方紅一號，以一首歌頌毛澤東的榮耀的歌曲命名的旋律被播送到太空。

中國第一太空人

直到2003年，中國才將第一個中國人送入太空，他就是楊利偉。他在21小時內繞地球14圈。通過這次飛行，中國成為繼蘇聯和美國之後第三個獨立將人送入太空的國家。

空間站模塊

中國被故意排除在國際空間站（ISS）之外，該站由美國人、俄羅斯人、歐洲人、日本人和加拿大人合作。從那時起，中國一直在努力建立自己的太空站。

為了實現這一目標，中國首先在2011年將一個小型空間模塊天宮一號（"天宮一號"）送入軌道。它被用來進行宇航員培訓和醫學實驗。天宮一號於2016年停止工作。這個 "太空實驗室 "被認為是建造一個真正的空間站的初步步驟。

2016年，中國發射了第二個太空艙，即天宮二號。宇航員進行技術對接。

月亮上玉兔

2013年，小型遙控機器人 "玉兔 "登陸月球，任務是拍攝照片。最初，玉兔出現故障，最後又被重新激活，並在月球表面停留了31個月。

中國計畫在2030年前將宇航員送上月球，並與俄羅斯合作在那裡建立一個基地。

月球和中國的GPS

中國的太空計畫在2017年夏天遭遇挫折，長征五號火箭發射失敗，該火箭對於推動某些任務所需的重型有效載荷至關重要。這一挫折導致嫦娥五號任務被推遲。最後在2020年發射，這項任務使得將月球樣本帶回地球成為可能，這是40多年來世界太空開發前所未有的行動。

中國還在2019年1月寫下一項世界第一：一個遙控機器人（"玉兔2號"）在月球的遠端成功着陸。

中國還在2020年發射了最後一顆衛星，以最終確定中國的北鬥導航系統。而美國GPS是中國的競爭對手。

火星

2020年7月，中國工程師將把 "天問一號 "探測器送往火星，其中攜帶一個遙控輪式機器人 "祝融"，該機器人幾個月前已在火星表面登陸。

中國科學家們還提出了在遙遠的未來將宇航員送往火星的可能性。

空間站

中國今天周一成功發射了中國太空站天宮空間站的最後一個模塊。

一旦完全投入使用，中國空間站預計將在地球上空400至450公里的低軌道上停留至少十年，其目標是保持人類在太空的長期存在。法新社說，儘管中國沒有計畫為中國空間站展開國際合作，但北京保證對外國合作持開放態度，但沒有具體說明這種合作的程度。