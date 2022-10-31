中國怒斥重提 "捏造 "的新冠病毒泄漏理論

美國/中國/新冠病毒/溯源

中國抨擊了一份關於冠狀病毒首次出現在武漢市的一個實驗室的報告，稱這是由美國的政治所捏造的，中國並譴責重提此事。

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據彭博社今天報道稱，中國外交部發言人在今天的新聞發布會上譴責說，"美國政客無視事實，重提實驗室泄密論來抹黑中國，"中國外交部發言人趙立堅周一在北京舉行的例行新聞發布會上說，"這種行為是由不良意圖驅動的。這只會阻礙以科學為基礎的溯源工作，破壞國際新冠病毒防疫合作。"

據趙立堅說：“亞洲國家已經在多個場合明確表示，來自武漢的實驗室泄露理論只不過是反華勢力出於政治目的編造的謊言，它與科學無關。”

《名利場》和調查性新聞機構ProPublica周五發表了一篇文章，指稱武漢病毒研究所的問題比以前所知的要多。該文章還說，中國國家主席習近平可能在2019年11月聽取了關於該機構問題的彙報，這比武漢首次發現病毒的時間早了幾個月。

該報道稱，趙立堅在新聞發布會上迴避了有關習近平和該實驗室的提問。

自從美國前總統朗普(Donald Trump)在其任期內推動這一理論以來，實驗室泄密理論已經激怒了中國。

彭博社說，美國參議院衛生、教育、勞工和養老金委員會的共和黨人周四發布了一份報告，試圖向拜登政府和國會民主黨人施壓，讓他們更認真地考慮新冠病毒始於實驗室的理論。

《名利場》和調查性新聞機構ProPublica發布的該報告闡述了病毒如何從實驗室泄漏中傳播，儘管他們強調這些發現缺乏無可爭議的證據。大多數科學家支持《科學》雜誌8月發表的一篇論文中的結論，即病毒從動物傳染了人類，傳染很可能是在武漢擁擠的濕貨市場。