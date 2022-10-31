中國疫情封控 暫關迪士尼 蘋果公司或將減產

中國/新冠

在10月30日鄭州市匆匆制定應對疫情的防空措施，富士康工廠員工為躲避“清零措施”開始大批出逃

為應對新冠疫情，中國地方政府重啟硬封控措施，上海被迫關閉迪士尼樂園，蘋果公司擔心減產30% 。

廣告 繼續瀏覽後續

蘋果智能手機在世界上最大的加工廠是坐落在鄭州的富士康，該工廠僱傭大約20萬名員工，近期發現有新冠疫情，不過富士康沒有披露被感染工人的人數。但是在10月30日鄭州市匆匆制定應對疫情的防空措施，該工廠員工為躲避“清零措施”開始大批出逃，而附近城鎮開始防範，阻止該工廠工人返鄉。

鄭州的富士康工廠一名熟知情況的人士告訴路透社，對該手機加工廠的封控措施可能造成11月產量降低30%，富士康公司設法在深圳分廠提高產能來彌補鄭州工廠的損失。

上海迪士尼為"遵循疫情防控舉措的相關要求"今天周一突然暫停運營，園內遊客被要求在測試陰性後方可離開迪士尼。

自從10月27日起，要進入上海迪士尼園區的遊客都需要進行檢測，結果陰性的才能入園。

上海迪士尼樂園的運營方表示不知道何時重新開放，他們只是公布，恢復運營時間一旦明確，將及時告知。

中國周日感染新冠疫情人數為2898人，也是連續第二天超過2千人。

中共二十大期間沒有跡象顯示會對防疫政策進行調整，出現放鬆。

研究機構凱投宏觀的分析指出沒有跡象顯示中國政府會在2024年前放鬆控制新冠疫情措施。