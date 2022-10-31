中國經濟悲觀 外資持續拋售人民幣債券

中國/人民幣

外資對中國經濟前景持續悲觀，國際投資人加速拋售人民幣債券。據華日統計，今年9月投資人持有中國政府發行債券和其他債務總額降至人民幣3.4兆元，是2020年12月以來新低。

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據華爾街日報今天報道稱，人民幣下跌之際外國投資者拋售數十億美元中國債券，反映出對中國經濟前景和人民幣前景的持續悲觀情緒。

今年以來，在中國嚴格控制的在岸市場和交易更為自由的離岸市場，人民幣兌美元彙率已經下跌了12%以上。

官方數據顯示，外國投資者對人民幣計價債券的拋售在9月份再次加快。

上個月的回撤是由外國機構削減中國主權債務頭寸導致的，中國主權債務出現了50億美元的凈流出。政策性銀行債券，即大型國有貸款機構發行的證券，出現了29億美元的凈流出。

9月份，人民幣在兩年多的時間裡首次跌至廣受關注的1美元兌人民幣7元以下，並在10月份兌美元繼續貶值。今年以來，在中國嚴格控制的在岸市場和交易更為自由的離岸市場，人民幣兌美元彙率已經下跌了12%以上——美元/人民幣最近觸及人民幣7.32元，創下人民幣彙率紀錄低位——這種情況削弱了人民幣計價資產的國際吸引力。

美元大幅上漲是出現這種情況的主要原因，但中國經濟不振也促成了人民幣的下跌。由於美國利率的上升和美元的相對強勢，全球投資者將資金從新興市場資產中撤出，併購買更多回報率更高的美國債券。

本月早些時候，中國也曾推遲第三季度官方GDP數據的發布，該數據顯示，截至9月30日的三個月，中國經濟比去年同期增長了3.9%。由此得出的2022年前九個月的增速為3%。許多經濟學家預計，中國將無法實現5.5%的官方全年GDP增長目標；眼下中國正應對零星出現的新冠疫情、房地產市場深度衰退和消費支出疲軟等挑戰。