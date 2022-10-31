中國鄭州封城圍廠清零 富士康員工連夜大逃亡

富士康工人徒步“逃疫”

近日來，多個據稱為鄭州富士康工人為“逃疫”徒步返鄉的視頻在中國的社媒平台上傳播，引發關注。法新社10月31日報道，社交媒體上發布的視頻顯示，在檢測到新冠病毒病例爆發後，中國全球最大的 iPhone 工廠的數十名員工逃離工廠以逃避隔離封鎖。該工廠位於鄭州市（中），由台灣集團富士康管理，員工超過 200,000 人。

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該公司上周表示，已發現“少量”病例，但未具體說明數量。她曾將互聯網上有關數以萬計染疫的謠言描述為“完全錯誤的信息”。

富士康確保每天對員工進行測試並在當場進行隔離。但周末在社交媒體上流傳的視頻顯示，數十名工人，其中一些員工提着行李箱，翻過圍欄逃離工廠，然後沿着馬路步行回家。地方當局已要求逃離的員工在抵達時進行登記，然後在家中進行為期多天的隔離。

這家台灣集團表示，他們正在“與政府合作，組織人員和車輛”，並允許員工根據需要離開。富士康的鄭州工廠是世界上生產 iPhone 最多的工廠，該公司表示，它正面臨著與檢測到的新冠爆發的“長期戰鬥”，但沒有具體說明隔離員工的人數。鄭州所在的河南省周一正式宣布僅新增42例。

非政府組織中國勞工觀察援引內部發給員工的信息和員工的證詞，指責富士康集團向員工隱瞞真實確診人數，並強迫生病的員工繼續工作。富士康保證“盡一切可能”照顧員工。

法新社最後表示，中國是最後一個實施清零的主要經濟體，這意味着一旦出現陽性病例就立即進行隔離，每周進行幾次幾乎強制性的 PCR 檢測，甚至對來自危險地區的人進行隔離。這些措施導致企業和工廠意外關閉，嚴重影響經濟。

《華爾街日報》31日報道說，富士康科技集團(Foxconn)正忙於控制旗下鄭州廠區一波已持續數周的新冠疫情，並在對智能手機訂單而言的關鍵時期，試圖安撫驚懼的員工。

富士康鄭州園區是蘋果公司(Apple Inc., AAPL)旗下iPhone的全球最大組裝基地，該園區數十萬員工接受閉環管理已接近兩周。他們基本上與外界隔絕，被要求在宿舍（住所）、園區之間以“兩點一線”方式通勤。

許多員工表示，他們已有數日不能離開宿舍。還有很多人說，他們十分害怕可能會被感染，不敢繼續工作。