冬天來了 中國清零更難了？

中國/清零

隨着冬季臨近，中國各地新冠疫情病例面臨新增威脅，各城市和省份的官員正在不遺餘力地撲滅零星的新冠疫情，繼續採取清零措施，迅速關閉場館並對數百萬人實施更長時間的臨時封鎖。

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據路透社今天報道稱，剛剛過去的周日，中國大陸的病例達到 2,898 例，連續第二天超過 2,000 例，給中國備受爭議的新冠病毒清零政策帶來壓力，一般認為清零政策阻礙了經濟並激怒了中國民眾。

在廣東省，製造業中心廣州在過去一周出現了一系列病例，導致部分地區關閉。海珠的 180 萬居民，約佔廣州人口的 10%，是受災最嚴重的地區。從 10 月 24 日至 30 日，廣州的病例總數從前 7 天的 402 例增加到 1,110 例。大規模封鎖的威脅將使這座城市陷入恐慌，並讓人回想起幾個月前上海經歷的噩夢般的兩個月封鎖。

而周一，上海迪士尼度假區表示，由於該市採取了新冠預防措施，從 10 月 31 日起關閉了整個度假區。

在過去的一周里，當局在大同、西寧、南京、西安、鄭州和武漢緊急處理不斷上升的病例，迫使一些街區採取臨時封鎖措施。

隨着冬天的臨近，中國北部城市，尤其是靠近國際邊界的城市，病例數增加，並可能面臨新的封閉限制。