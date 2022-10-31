台媒稱20大習近平不準老人干政

中國/中共元老乾政

台媒今天報道稱，中國共產黨本月剛結束第二十次全國代表大會，選出新一屆中央政治局委員、常委。黨媒《新華社》日前也公布新一屆中央領導機構產生過程的細節。但卻顯示中共總書記習近平在醞釀本屆黨高層人士的過程中，“將中共元老徹底拋棄在外”，沒有徵求他們的任何意見。

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據新頭殼署名陳政嘉今天引述消息報道稱，中共元老們都被習近平拋棄了！黨媒曝二十大人事決策，專家稱沒老人說話餘地。

根據中共黨媒《新華社》24 日發文介紹中共新一屆中央領導機構產生過程。文章寫道，從 2022 年 4 月開始，習近平分別與中共“現任中央政治局委員、中央書記處書記、國家副主席、中央軍委委員談話，充分聽取意見，前後談了 30 人”。但相比 2017 年，同樣由《新華社》發布的第十九屆中共中央領導機構的產生過程，文章提到從 2017 年 4 月下旬至 6 月，習近平分別與中共“現任黨和國家領導同志、中央軍委委員、黨內老同志談話，充分聽取意見，前後談了 57 人”。

據新頭殼稱，“黨內老同志”從《新華社》消息中已經消失，顯示習近平在醞釀本次二十大的人事過程中，沒有與中共元老談話、聽取他們的意見。

該報道引述旅美中國問題專家章天亮近日也在他的自媒體節目中談到這個問題，認為這說明“中共元老在高層人事決策的影響力上已完全沒有任何說話的權力。”

該報道稱，而習近平對黨內元老有意見也不是第一次。在二十大召開之前，中共中央辦公廳曾在 5 月發布一份“關於加強新時代離退休幹部黨的建設工作的意見”。當中就提到了：要對中共離退休幹部強化管理監督，加強日常管理，要求離退休幹部、特別是擔任過領導職務的幹部“嚴守有關紀律規矩”。

中共中央組織官員也曾說明，離退休幹部、特別是離退休幹部、特別是擔任過領導職務的幹部要“嚴守有關紀律規矩，不得妄議黨中央大政方針，不得傳播政治性的負面言論”。

據該報道，習近平在 2012 年上任後，明確表示不會容忍老人干政。 2015 年 8 月，《人民日報》發布“辯證看待‘人走茶涼’”的文章，警告退休老幹部“不在其位，不謀其政”，對新的領導層的工作“自覺做到不插手、不幹預”，並且“應及時調整心態，以免陷入無窮煩惱”。當時就有分析認為，這是習近平在對江澤民派系的老人干政發出警告。

新頭殼稱，習近平在上任的前幾年，以“反腐”為名義清理江派勢力，拿下包括江澤民心腹、前政治局常委周永康，中共軍委前副主席郭伯雄、徐才厚，前政協副主席令計畫、蘇榮，中共前政治局委員、重慶市委書記孫正才等人。江派的要員，前政治局委員、重慶市委書記薄熙來也落馬。在習近平執政下，中共元老被認為生活在嚴密的監視下，必須通過中共央辦公廳才能公開露面或與其他高級人物會面，據該報道，而掌控辦公廳的人，正是習近平的親信丁薛祥。