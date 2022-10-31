孟晚舟事件：美中自此邁向全面敵對

中國/加拿大/美國/孟晚舟

有消息近傳中國與美國關係緩解，中國官方學者鼓吹中國國家主席習近平與美國總統拜登在即將召開的20國峰會上會見的機會大增。美媒華爾街日報稍早報道稱，孟晚舟事件成轉折點，美中自此邁向全面敵對。

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據中央社報道，被加拿大拘押的華為公司前財務長孟晚舟以及遭中國監禁的兩名加國公民在2021年9月25日分別獲釋，是近年外交上最重要的換囚事件之一，雙方政府為此進行了3年秘密交涉。“華爾街日報”（WSJ）說，加拿大警方2018年12月應美國政府司法互助要求，逮捕在溫哥華轉機的孟晚舟，罪名是就美國對伊朗的制裁令詐騙銀行。當時通信業巨頭華為即將在同業競爭中勝出，為全球多數大經濟體建設5G通訊網絡。

時年50歲的孟晚舟被捕以及美國企圖將她引渡審判，使她在中國有如烈士，也象徵美國對中國這個最為逼近的競爭對手敵意日深。數天之後，中國逮捕加國前外交官康明凱（Michael Kovrig）和商人史佩弗（Michael Kovrig），以作為報復。

華日說，在美、中日益激烈的權力競爭中，這些事件是轉折點，使雙方競爭由相互提防激化成全面敵意。和上個世紀美國與蘇聯的冷戰不同，逮捕事件反映出美、中相互爭奪國際數據流的控制權乃至全球商務的至高地位。

中、美、加3方為營救被捕者所進行的談判，使得彼此關係緊張。這3方都必須應對各自的安全顧慮以及內部的政治壓力，美方力促中國領導人習近平釋放兩名加國公民，並指他們2人被捕證明了中國漠視國際法。習近平則認為，孟晚舟被捕是美國為阻擋中國進步所再次使出的卑劣技倆。

白宮對此事影響很大，華為是美國爭奪對5G控制權的對手，這種無線網絡將為世界各地的裝置傳輸數據，美國不願在競爭中落敗。美國國家安全官員早就認為，華為對美國構成了危險，它正為中國建立一個可用來監視全世界的架構，而其他國家認為這種危險可以處理。

美國網絡間諜2009年曾滲透華為內部網絡進行了解，使聯邦調查局（FBI）情報分析人員擔心，華為可能使用相同的網絡進行情報偵蒐，並將此報告上層。此後國防部官員即勸告全美各電信公司，不要使用華為的設備，國會2012年的調查也得到相同結論。

據該報道，到了前總統特朗普執政時期，華為領先同業似乎到了無法超越的程度，美國情報官員之間流傳的一項分析警告，華為在全球5G設備的市佔率將達到80%。

美國國家安全官員擔心，這將使中國手握監視工具，可蒐集各種機密，從核電廠的設計圖到北大西洋公約組織（NATO）的軍事計畫不等。

據該報道，美國現任總統拜登2021年1月就職後，習近平認為孟晚舟案是中、美修復關係的障礙，同時中國已展現出有對抗西方挑釁的足夠決心，於是指示副外長謝鋒，設法結束這個僵局。美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）2021年7月在天津與中國官員會談時說，只要孟晚舟能與美國檢方達成和解，國務院不會阻擋她的回家之路，而這正是謝鋒希望獲得的保證，這為雙方換囚舖平了道路。

據中央社，這件事之後，華為也確定被逐出歐洲和北美大部分5G網絡市場。