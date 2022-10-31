美軍前少校杜根案或是叛國罪？

美國/杜根

西方國家近期傳出有多名退役飛行員被中國利誘，前往中國協助訓練解放軍，一名美國前戰機飛行員杜根因為替中國效力，21日在澳大利亞被捕。美國有軍事專家認為，這些為解放軍提供訓練服務的飛行員，無論在技術上是否違反法律，“他們都是叛徒”。中國外交部今天撇清說對此不知情。

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一名前美國退伍軍人今天告訴法新社，21日在澳大利亞被捕的1名前美國戰機飛行員將於11月4日出庭。這名退役教官被捕前，曾在中國訓練飛行員。澳大利亞聯邦檢察廳表示已應華盛頓要求逮捕54歲的杜根，但美澳當局都不願更進一步透露杜根被控的罪名細節。

根據法庭資訊，杜根可能引渡回美。

1名認識杜根近20年的前陸戰隊飛行員告訴法新社，眾所周知，中國一直在招募軍事飛行員，他不懂為何杜甘現在會成為逮捕目標。據匿名前美國飛行員說，「我想，前軍方飛行員對中國這種手法大多知之甚詳，我10多年前就聽過…只是最近這成了新聞。」

根據杜根任職公司的網站，杜根在美國陸戰隊飛行超過10年，官拜少校，負責指導軍事戰略飛行。他退役後移居澳洲，澳洲公司記錄他是「捍衛戰士塔斯馬尼亞」（Top Gun Tasmania）公司2005至2014年的主管。根據公司網站，「捍衛戰士塔斯馬尼亞」採用1家南昌飛機製造廠的「中國空軍初階軍事訓練機」。

據法新社說，根據澳洲公司紀錄顯示，杜根2014年左右搬到北京，地址是北京高檔的朝陽區公寓。

據自由時報今天引述消息報道稱，昔日飛官淪為叛國賊，據此，美專家稱，協助訓練解放軍就是叛徒。

該報道稱，西方國家近期傳出有多名退役飛行員被中國利誘，前往中國協助訓練解放軍，一名美國前戰機飛行員杜根（Daniel Edmund Duggan）也因為替中國效力，21日在澳洲被捕。美國軍事專家認為，這些為解放軍提供訓練服務的飛行員，無論在技術上是否違反法律，“他們都是叛徒”。

該報道引述曾在美國空軍服役25年的美國智庫“傳統基金會”研究員維納布爾（John Venable）表示，他無法估計有多少退役飛行員為中國服務，在這領域其實有許多灰色地帶，美國軍事飛行員在閱讀機密資料前會簽署協議，但飛行員在學習過程還是會接觸到許多非機密的事物，這些非機密事物對於中國來說就已經非常有用，像是如何學習美軍戰機飛行員的作戰意識與態度，就是屬於“非機密”事物。

據該報道，前美國國防部情報局分析師蓋瑞特（Dan Garrett）指出，中國可能會透過西方軍事飛行員得到一系列無形的作戰利益，培訓者甚至可能不太會意識到這麼做所帶來的後果，這項後果就是中國飛行員可能會在未來戰鬥中擊殺西方軍事人員。蓋瑞特認為：“撇開合法性不說，在訓練敵方飛行員、提高中國戰技的同時，可以說這些人不僅沒有保護自己的國家，也沒有保護他們的戰友。”

該報道引述前CIA官員兼中國議題專家艾菲蒂亞德斯（Nicholas Eftimiades）表示，中國挖走美國退休人員的狀況很常見，但是這些“背叛國家的飛行員”必須被公開姓名，他們知道自己的行為正在傷害祖國，他們傳授解放軍的一切是用來對付盟軍。艾菲蒂亞德斯強調：“這是不可原諒的背信棄義行為，無論在技術上是否違反法律，這些人都是叛徒。”

至於是否有方法阻止美軍退役飛行員被中國利誘，據美國智庫“傳統基金會”研究員維納布爾坦言，目前並沒有法規管，只能指望這些美國人能夠愛國、秉持對美國制度的忠誠。針對杜根被捕一案，維納布爾指出，若美國能證明杜根分享美國軍事機密，他就可能被起訴入獄，但杜根只是為解放軍提供西方國家戰機的“戰機基礎運動方法”（Basic fighter maneuvers）或是訓練哲學，那他有可能不會受到懲罰。