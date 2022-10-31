馮小剛傳“潤”美國 刪光微博

中國/馮小剛

中國知名導演馮小剛傳移居美國，坐擁2200.4萬名粉絲的微博刪光了內容，未能見過往發文。馮小剛傳移居美國一事在社群引起熱烈討論，祝福聲音較謾罵多，理解稱“能潤（英文跑字run諧音）就潤吧”。馮小剛傳移居美國一事目前皆未獲本人或是其他消息來源證實。

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據中央社署名李雅雯今天報道稱，馮小剛刪光微博傳移居美國，中國社群祝福比罵聲多。

中共20大會議結束後，傳出由於對未來感到悲觀，中國富豪相繼出走，馮小剛則傳移居美國洛杉磯，網上流傳其和妻子徐帆於自宅前送客畫面，“鍵盤偵探”透過網絡搜出街景，直指這是馮小剛在美住處。

另也有一說指出，馮小剛、徐帆夫婦是前往美國陪伴在美讀書的女兒徐朵。根據過往媒體報導，馮小剛分別於2014年、2018年在美國洛杉磯置產，買下兩處房產，隔一段時間就會過去住上一陣子。

“名導也潤了”在社群引起熱烈討論，民眾予以祝福聲音則是遠大於挾帶民族主義憤怒的謾罵，“每個人都有選擇自己生活環境、生活方式的權利”、“有錢人選擇機會總是多一些”、“能潤就潤吧”、“美國本來就是中國第一大移民目的地，憑啥馮小剛不能移民”。

中央社說，另也有予以負面評價的聲音，情緒憤怒的民眾批評，“他們一家不怕新冠疫情嗎”、“滾出中國娛樂圈”、“我們應該認真考慮徵收離境稅、棄籍稅”、“馮小剛作品早就走下坡了，這是被時代拋棄的遠走他鄉”。