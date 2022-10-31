20大後 習近平展開大外交顯各方來朝

中國/越南

中共20大落幕後隨即展開大外交，據越南政府新聞網，中共總書記習近平今天會晤越共總書記阮富仲，未來數日巴基斯坦、坦桑尼亞及德國高層也將訪問中國。中國官方學者今天透露，中美關係緩解，拜登與習近平G2相會機會大增。

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據中央社今天報道，中共20大落幕展開大外交，習近平會晤越共總書記。越南政府新聞網30日稱，應中共總書記習近平的邀請，越共中央總書記阮富仲和越南高級代表團30日中午抵達北京機場，展開訪中行程，由中共中央對外聯絡部部長劉建超和越南駐中國大使範星梅等人接機。按照日程，習近平今天在人民大會堂主持歡迎阮富仲到訪的儀式，隨後兩人將舉行高層級會談並見證許多重要文件簽署。

越南官方消息稱，阮富仲這次訪中，目的倡議越南對外方針，重申越南一貫主張，也就是越南對外政策優先重視發展與中國的關係，希望兩黨兩國高層推動兩國關係朝着長期、穩定、務實、高效的方向邁進。消息說，這次阮富仲訪問也充分體現越南對中共20大有利於和平、合作、繁榮的思維和發展路線，以及支持中共總書記習近平的“領導核心”地位。

中央社說，繼阮富仲後，巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）將於11月1日來訪，接着是坦桑尼亞總統哈山（Samia Suluhu Hassan）2日至4日訪中，德國總理朔爾茲（Olaf Scholz）預定4日抵達中國。

中央社說，據陸媒澎湃新聞30日稱，復旦大學國際關係與公共事務青年副研究員賀嘉潔表示，由於中越兩黨都面臨現實的挑戰，特別是來自西方“和平演變”和政治滲透的壓力，因此兩黨均有探討如何在新形勢下更妥善維護社會主義制度安全和黨的執政安全。而環球時報29日發表題為“中越關係的特殊意義，某些大國理解不了”的社評，指出中越關係的特殊點之一在於黨際交流，並於兩國關係中產生舉旗定向的作用，象徵“同志加兄弟”的特殊友誼。